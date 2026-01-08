El consejo de san Benito para el cuidado de los enfermos

San Benito en su regla da consejos sobre el cuidado de los enfermos, así como tantas otras cosas. Estos consejos ayudarán a acompañar en la enfermedad

¿Tus hijos han tenido gripe este invierno? No te preocupes san Benito de Nursia comparte con nosotros algunos consejos para cuidar a quienes están enfermos en su famosa Regla. Mientras mis hijos estaban postrados con fiebre, pensé en algunas cosas que nos ayudaron a superar ese momento difícil.

Los santos tienen sabiduría para los momentos de enfermedad, como la tienen para tantas otras cosas. Aquí hay algunos consejos de sentido común para cuidar a los enfermos, ya sean tus hijos, tu cónyuge, tus padres o tus amigos.

1 Deja todo lo que estés haciendo para cuidar a la persona enferma

San Benito escribió en su famosa Regla:

"El cuidado de los enfermos debe estar por encima y antes que todo lo demás, para que puedan ser verdaderamente atendidos como Cristo, pues él dijo: 'Estuve enfermo y me visitasteis' (Mateo 25,36) y 'Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis'" (Mateo 25,40).

Como padres, dedicamos gran parte de nuestra vida a enseñar a nuestros hijos a ser desinteresados y a anteponer a los demás a ellos mismos. Pero cuando están enfermos, todo eso queda relegado a un segundo plano. En cambio, esta es nuestra oportunidad de darles ejemplo de lo que es el amor desinteresado, al cuidarles como lo haría Cristo.

Parece obvio, pero tenemos que dejar de lado nuestra vida cotidiana para que nuestro hijo pueda descansar. Incluso cancelar planes si es necesario, así sean planes realmente divertidos que esperábamos con mucha ilusión. Ni siquiera llevar a un niño enfermo a la iglesia. (El cuidado de los enfermos es una razón válida para faltar a misa, aunque pueden ir en turnos para que ambos vayan a misa los domingos cuando los hijos están enfermos).

Pasa todo el tiempo que puedas sentado junto a la persona enferma. Si se trata de un niño, abrázalo y acurrúcate con él. Para una persona de cualquier edad, tu presencia atenta es un consuelo.

Es muy importante asegurarse de que se sientan queridos y cuidados. No se debe ignorar a una persona enferma, ni tratarla como si estuviera "bien", ni obligarla a sobreponerse a su enfermedad. Necesitan descansar de verdad para recuperarse.

Cuando los hijos están enfermos, suelen llamarnos constantemente. Es agotador y es un momento de "modo supervivencia" en el que aprovechamos todas las comodidades y atajos posibles. Cuando eso suceda, aférrate a la oración de Santa Teresa de Ávila: "Todo pasa, solo Dios basta".

Este momento pasará y, en cierto modo, es una gran oportunidad para vivir realmente nuestra vocación como madres (o padres, o abuelos). Cuidar a los enfermos es una obra de misericordia. A menudo se olvida o se evita a los enfermos: dediquémosles nuestro tiempo y atención mientras los cuidamos con amor.

2 Proporciona algunas comodidades prácticas

Cuando los hijos están enfermos, puedes preparar actividades especiales y comodidades para ayudarlos a superar este momento difícil. Estas son algunas cosas que puedes hacer en casa:

Hacer un "nido acogedor" en el sofá con mantas y almohadas para que el niño pueda descansar mientras permanece cerca de mamá o papá.

Colocar una caja de pañuelos, una pequeña papelera, una botella de agua y un cuenco grande junto al nido acogedor.

Prepara una platillo especial para cuando esté enfermo, como caldo de pollo, una bebida electrolítica o lo que prefiera (es importante consultar a su médico sobre las mejores bebidas para mantenerlo hidratado).

Abastécete de alimentos fáciles de comer, como yogur, puré de manzana y paletas heladas, alimentos que no le irriten la garganta ni el estómago.

El vapor caliente ayuda a despejar la nariz y la garganta, por lo que puedes darles baños calientes y beber té cuando están enfermos, añadir un humidificador también puede ayudar (podemos dar crédito a san Benito, ya que escribió: "Los enfermos pueden bañarse siempre que sea aconsejable").

3 Ofrece formas de entretenimiento tranquilas y relajantes

MAYA LAB | Shutterstock

Cuando pensamos en cómo entretener a un niño enfermo, puedes buscar formas de entretenimiento que no le impidan dormirse, como suele ocurrir cuando están enfermos, y que son tan importantes para su recuperación.

En lugar de la televisión, que mantiene a los hijos despiertos, puedes optar por cosas como audiolibros, libros de buscar y encontrar y cómics.

Los juguetes pequeños, los libros de pegatinas y los libros para colorear en el sofá también son una buena opción. En la medida de lo posible, puedes sentarte en el sofá con ellos y leerles en voz alta... hasta que, inevitablemente, se queden dormidos.

Y una última cosa... ¡Cuídate también!

Sabemos que estar con alguna persona enferma propicia al contagio. Si tus hijos o alguien en cada está enfermo, trata de ser muy diligente en comer alimentos nutritivos, lávate las manos y bebe mucho líquido. La enfermedad es un momento muy difícil en cualquier hogar, y los cuidadores también tienen que cuidar de su propia salud.