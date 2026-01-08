Aleteia
Consistorio: El Papa advierte a los cardenales contra el riesgo de “promocionar agendas”

I.Media - publicado el 08/01/26
El Papa León XIV celebró, en la Basílica de San Pedro, la santa misa que marcó el fin del consistorio extraordinario que comenzó el 7 de enero.

“No estamos aquí para promover agendas, ni personales ni colectivas, sino para confiar nuestros proyectos e inspiraciones al discernimiento que nos trasciende […] y que solo puede venir del Señor”, explicó el Papa León XIV durante la misa celebrada el 8 de enero de 2026 en la Basílica de San Pedro, en el marco del consistorio extraordinario inaugurado el día anterior en el Vaticano. Este segundo y último día de la reunión tiene como objetivo que los cardenales reflexionen sobre la misión y la sinodalidad, en referencia al proceso iniciado por el Papa Francisco en 2021 para hacer la Iglesia más participativa y menos clerical.

