¿Cómo despojarse de lo que no necesitamos este año? 

"Lo tiro… pero ¿y si luego lo necesito?" Seguramente lo has dicho o pensado al momento de querer despojarse de ciertos artefactos en más de alguna ocasión, por lo que, muchas veces creemos que el problema es el desorden, cuando en realidad es el miedo, la historia personal y las decisiones que hemos ido aplazando.
Muchas veces, nos hacemos esta pregunta y evitamos poner orden a nuestras pertenencias tratando pensando que es a causa del desorden. Sin embargo, la verdad detrás de evitar ordenar tus pertenencias es a causa del miedo.
¿Qué estamos protegiendo realmente cuando no soltamos?
Este sentimiento de miedo, es provocado a raíz de la carencia, como bien lo explica la cuenta de Instagram "Lo tiro luego existo", misma que habla de la limpieza. Explicando que muchas personas tienen miedo a tirar ciertas pertenencias debido a que crecieron en una situación en la que con esfuerzo obtenían algunos artefactos, de modo que empezaron a acumular.
Esto generalmente ocasiona un patrón en donde las personas comienzan a acumular convirtiendo su hogar en un espacio de artículos con etiqueta de "por si acaso lo necesito". Y a medida que el tiempo pasa, ese artículo no se usa ni se dona, solo se queda almacenado ocupando un espacio innecesariamente.
Miedo a perder el control
A su vez, este sentimiento expresa un fuerte sentimiento de tener el control, a medida que vamos acumulando más objetos, de modo que esto se asemeja con la vida diaria, cuando postergamos y evitamos tomar decisiones importantes, así como también evitando la incertidumbre.
Miedo a equivocarse
Este sentimiento surge, debido a que hay cosas que aparentemente ya no pueden reemplazarse o bien, ya no las fabrican por lo que entra dicho sentimiento de querer retener las cosas y así no habrás fallado en tirarlas. Claro que este sentimiento surge de manera inconsciente y es por eso que muchos prefieren guardar ciertas pertenencias.
¿Y qué pasa cuando confundimos utilidad con tranquilidad?
No necesariamente todos los artefactos que tenemos en casa nos servirán para toda la vida, ya que en ocasiones puede llegar a pasar que necesitamos algún objeto en una temporada y en automático el cerebro asocia que ese producto es funcional. Aunque solo le hayamos dado uso en una ocasión. Por lo que procedemos a seguir guardando ese artículo, sin detectar que solo está haciendo espacio en nuestro hogar.
¿Qué podemos hacer para deshacernos de lo que no necesitamos?
No quiere decir que todo lo que tienes en casa es necesario desechar. Sin embargo, es importante que dediquemos el tiempo necesario para observar detenidamente nuestras cosas y de manera consciente determinar qué nos sirve y qué no.
Soltar no siempre significa deshacerse. A veces significa agradecer, reconocer lo que ese objeto representó y permitirle irse. Otras veces, simplemente significa estar lista para donar a alguien que en verdad pueda darle un uso.
Por otro lado también podemos nombrar lo que sentimos —el miedo, la nostalgia, la inseguridad— hace que el acto de soltar deje de ser difícil y se vuelva consciente y al final quedes con un sentimiento de paz.
Regla del espacio premium
Por su parte, la cuenta Lo tiro luego existo, compartió esta importante regla de oro que puede ayudarte a liberar espacio en tu hogar, este método consiste en agarrar el objeto y preguntarte: ¿Este objeto merece espacio en mi vida hoy? Si solo va a ocupar un espacio guardado en un cajón o en alguna caja, entonces quiere decir que dicho objeto ha compludo su misión y ya no es una prioridad en tu hogar.
Regla del objeto sustituto
Esta regla nos permite reconocer si ya tenemos otro objeto que hace la misma función que el que estamos por desechar, ya que en muchas ocasiones tenemos objetos repetidos "por si acaso".
Condicionar un objeto
Por último, otro método muy funcional, propuesto por varios expertos en limpieza explica que si dudamos en tirar algún objeto, lo marquemos con una etiqueta con una fecha específica por ejemplo 30 días y si en ese tiempo no usamos el objeto, entonces pasa a ser desechado.
De esta manera lograremos darle sentido a cada espacio de nuestro hogar, así como también tener plenitud en nuestra mente al ver las cosas ordenadas y no apegarnos a cosas que no nos permiten vivir con propósito.