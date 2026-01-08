150 cardenales, decenas de idiomas: ¿cómo dialogan en el Vaticano?

Los días 7 y 8 de enero, 150 cardenales se reunieron en el Vaticano por iniciativa de León XIV para reflexionar, entre otras cosas, sobre las prioridades de la misión de la Iglesia. La mayoría de ellos llegaron con sus maletas desde todos los rincones del mundo: Timor Oriental, Canadá, República Centroafricana, Alemania o Hong Kong… ¿En qué idioma se comunicaban durante estas jornadas internacionales?

"Conocerse", "dialogar" y "escucharse". Este es el llamamiento reiterado de León XIV al colegio cardenalicio reunido en "consistorio extraordinario" los días 7 y 8 de enero, ocho meses después de su elección. El propio jefe de la Iglesia católica se expresó en varias ocasiones, durante la apertura de los trabajos y durante la misa del jueves por la mañana, dando prioridad al italiano, la lengua común de la Curia romana, a la que pertenecen muchos cardenales.

Alrededor del Papa, que se expresa en la lengua de Dante, muchos cardenales llevan audífonos y siguen el discurso gracias a los intérpretes. Y es que algunos cardenales no hablan italiano, o lo dominan poco. Para poder comunicarse entre ellos, se han dividido en 20 grupos de trabajo formados según las diferentes áreas lingüísticas, según explican los medios de comunicación del Vaticano. Cada grupo cuenta con entre seis y diez prelados.

Un papa políglota

Las fotos difundidas permiten ver alrededor de las mesas redondas a francófonos, hispanohablantes, anglófonos e italófonos. Así, cada uno de ellos puede intervenir en la lengua que domina durante los tres minutos asignados a cada sesión. "Las actas de los secretarios se redactan y se devuelven en la lengua común del grupo", precisa una fuente vaticana, mientras que el contenido de sus debates está sujeto a confidencialidad.