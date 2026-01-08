Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

150 cardenales, decenas de idiomas: ¿cómo dialogan en el Vaticano?

papa-leo-xiv-first-extraordinary-consistory-vatican-jan-8-2026

© Vatican Media

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Anna Kurian - publicado el 08/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Los días 7 y 8 de enero, 150 cardenales se reunieron en el Vaticano por iniciativa de León XIV para reflexionar, entre otras cosas, sobre las prioridades de la misión de la Iglesia. La mayoría de ellos llegaron con sus maletas desde todos los rincones del mundo: Timor Oriental, Canadá, República Centroafricana, Alemania o Hong Kong… ¿En qué idioma se comunicaban durante estas jornadas internacionales?

"Conocerse", "dialogar" y "escucharse". Este es el llamamiento reiterado de León XIV al colegio cardenalicio reunido en "consistorio extraordinario" los días 7 y 8 de enero, ocho meses después de su elección. El propio jefe de la Iglesia católica se expresó en varias ocasiones, durante la apertura de los trabajos y durante la misa del jueves por la mañana, dando prioridad al italiano, la lengua común de la Curia romana, a la que pertenecen muchos cardenales.

Alrededor del Papa, que se expresa en la lengua de Dante, muchos cardenales llevan audífonos y siguen el discurso gracias a los intérpretes. Y es que algunos cardenales no hablan italiano, o lo dominan poco. Para poder comunicarse entre ellos, se han dividido en 20 grupos de trabajo formados según las diferentes áreas lingüísticas, según explican los medios de comunicación del Vaticano. Cada grupo cuenta con entre seis y diez prelados.

Un papa políglota

Las fotos difundidas permiten ver alrededor de las mesas redondas a francófonos, hispanohablantes, anglófonos e italófonos. Así, cada uno de ellos puede intervenir en la lengua que domina durante los tres minutos asignados a cada sesión. "Las actas de los secretarios se redactan y se devuelven en la lengua común del grupo", precisa una fuente vaticana, mientras que el contenido de sus debates está sujeto a confidencialidad.

A pesar de la barrera del idioma, el Papa invitó a esta asamblea "muy heterogénea" a "crecer en la comunión" y a convertirse en "un modelo de colegialidad". Políglota él mismo, León XIV domina, además de su inglés materno, el español, el italiano, el portugués y el francés. Y está perfeccionando su alemán en Duolingo, según ha confesado recientemente su hermano John Prevost a la prensa estadounidense.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cardenalpapa leon xivsanta sede
banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día