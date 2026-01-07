Venezolanas dan testimonio de fe en bombardeos de Caracas

Afectadas de cerca por los bombardeos estadounidenses en Caracas el 3 de enero durante la captura de Nicolás Maduro, varias venezolanas dieron testimonio de su entrega a Dios y de la fuerza que encontraron en la oración tras la explosión que se produjo a pocos metros de su casa

Venezuela nunca había sufrido un ataque militar extranjero directo antes del 3 de enero de 2026, cuando 150 aviones militares estadounidenses asaltaron Caracas para llevar a cabo la operación Absolute Resolve, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Esa noche, el barrio boscoso de La Boyera, al pie de una montaña conocida como "el volcán", fue violentamente sacudido por los bombardeos estratégicos del ejército estadounidense. Venezolanas narran su testimonio.

Varias instalaciones de radar y torres de transmisión de radio fueron atacadas, con el fin de interferir las comunicaciones de las fuerzas gubernamentales que se acercaban al presidente, al igual que este barrio residencial, considerado un remanso de paz en la capital de Venezuela, dejando a sus habitantes desamparados y asustados. Entre ellos, Elena Berti, de 78 años, que creyó que iba a morir.

Una bomba cae en su casa mientras dormía

Mientras dormía plácidamente, una bomba cayó en su jardín durante los bombardeos. Dos grandes ventanas, situadas justo encima de su cabeza, se hicieron añicos, al igual que la cabecera de su cama, que se derrumbó sobre ella. Varias puertas y paredes quedaron destruidas.

Los daños causados a la estructura de la casa son tan importantes que gran parte de ella debe ser demolida. Pero, milagrosamente, Elena salió ilesa. Con el rosario en la mano, rezó al Señor, asustada. "Nunca hubiera imaginado que algo así pudiera ocurrir en mi casa", confió a Aciprensa. Y añadió, entre lágrimas, refiriéndose al hecho de que todos los habitantes de su casita estuvieran sanos y salvos: "Es sin duda un milagro, es increíble".

Esta Virgen permaneció allí, inmóvil, sin caer, y para mí eso significa algo. Hay que creer en ello, que Dios existe, que está con nosotros, que nos ha salvado.

Bajo la protección de la virgen María

"Esta estatua de la Virgen María no estaba aquí hace dos días. La encontré en el armario donde la había guardado y pensé: voy a volver a ponerla aquí. La guardo aquí, junto a las fotos de mis padres, que fallecieron y que son lo más importante para mí después de mis hijas. (...) Esta Virgen se ha quedado ahí, inmóvil, sin caerse, y para mí eso significa algo. Hay que creer en ello, en que Dios existe, en que está con nosotros, en que nos ha salvado", contó Gracia, emocionada.