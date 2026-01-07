Aleteia
Vaticano: inició el consistorio extraordinario convocado por el Papa León XIV

I.Media - publicado el 07/01/26
En diciembre, la Santa Sede anunció que el objetivo de esta reunión de cardenales que ahora se encuentran en Roma era "fortalecer la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales", fomentando el "discernimiento común"

Un gran número de cardenales se reunieron en el Aula del Sínodo del Vaticano la tarde del 7 de enero de 2025 para la apertura del consistorio extraordinario convocado por el Papa León XIV. Debatirán a puerta cerrada durante dos días sobre temas elegidos por el pontífice —la liturgia, las relaciones entre la Curia Romana y las diócesis, la sinodalidad y el papel misionero de la Iglesia— para ayudarle en su misión.

