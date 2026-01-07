Vaticano: inició el consistorio extraordinario convocado por el Papa León XIV

Un gran número de cardenales se reunieron en el Aula del Sínodo del Vaticano la tarde del 7 de enero de 2025 para la apertura del consistorio extraordinario convocado por el Papa León XIV. Debatirán a puerta cerrada durante dos días sobre temas elegidos por el pontífice —la liturgia, las relaciones entre la Curia Romana y las diócesis, la sinodalidad y el papel misionero de la Iglesia— para ayudarle en su misión.

En el comunicado oficial de convocatoria del consistorio, publicado antes de Navidad, la Santa Sede anunció que el objetivo de esta reunión era "fortalecer la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales", fomentando el "discernimiento común". Al día siguiente de su elección, León XIV afirmó su deseo de enfatizar la dimensión "colegiala" de la Iglesia católica involucrando más estrechamente a los cardenales en su gobierno.

En este sentido, León XIV se diferenciaba del estilo de gobierno de su predecesor, quien rara vez había recurrido a consistorios extraordinarios durante su pontificado y se había apoyado principalmente en un consejo cardenalicio, compuesto por menos de diez miembros que representaban a la Curia y a los diversos continentes. El cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y antiguo miembro de este organismo, declaró a I.MEDIA que esperaba que continuara, renovando su membresía.

Justo antes de entrar en el Aula del Sínodo, cerca de la Basílica de San Pedro, el cardenal luxemburgués explicó que no esperaba que el Papa anunciara reformas importantes. "La mayor tarea es la misión", afirmó. "Cada cardenal, procedente de todas partes del mundo, llega con sus propias expectativas", añadió el cardenal Virgilio Carmo Da Silva, arzobispo de Dili, recién llegado de Timor Oriental.

Entre los temas previstos para este encuentro, anunciados en el portal oficial Vatican News, están la liturgia, las relaciones entre la Curia Romana y las diócesis, la sinodalidad y el papel misionero de la Iglesia a la luz de la exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013) del Papa Francisco.

El cardenal Jean-Paul Vesco, arzobispo de Argel, admitió desconocer cómo se abordarían estos temas, pero expresó su entusiasmo, afirmando que "la forma es más importante que el fondo" en este consistorio. Destacó la importancia de "descubrir cómo la colegialidad puede articularse con la sinodalidad". Esta dimensión, que busca hacer a todos los fieles corresponsables de la misión evangelizadora de la Iglesia, ha sido especialmente destacada durante el pontificado del papa Francisco, en particular durante el sínodo iniciado en 2021 y aún en curso.

El programa del consistorio

Según el programa de la reunión, filtrado a la prensa, el consistorio comenzó con un momento de oración, seguido de un discurso del decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re. Tras una meditación, el papa León XIV pronunció un discurso introductorio. A continuación, se presentó el funcionamiento del consistorio, incluyendo el trabajo en grupo en diferentes idiomas.

La primera sesión de trabajo, dedicada a uno de los temas, comenzó a las 16:15 y se espera que continúe hasta las 18:00, momento en el que se presentarán los resultados del trabajo. Se espera que el Papa concluya esta primera sesión con un discurso de clausura y un momento de oración.

Al día siguiente, los cardenales se reunirán con el Papa en la Basílica de San Pedro, donde este presidirá la misa en el Altar de la Cátedra a las 7:30 h. Este será el único evento que se retransmitirá. Se espera que se dirijan al Aula Pablo VI para la segunda sesión del consistorio. El trabajo en grupo se reanudará de 9:45 h a 11:00 h, seguido de un momento de intercambio a las 11:30 h, y posteriormente se reservará una hora para que los cardenales expongan libremente el tema de la mañana.