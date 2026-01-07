Una invitación del Santo Padre a orar por los desafíos de la humanidad

La Red Mundial de Oración del Papa y el Dicasterio para la Comunicación anuncian una nueva iniciativa al servicio de la misión del Santo Padre: el proyecto “Reza con el Papa”. Desde este mes, y en continuidad con la misión iniciada por el Papa Francisco, el Papa León XIV compartirá su intención de oración mensual a través de un video y un audio, invitando a la Iglesia universal y a todas las personas de buena voluntad a unirse espiritualmente en una misma oración, que podrán ahora rezar guiados por el mismo pontífice.

Esta iniciativa quiere dar mayor difusión a las intenciones de oración del Papa, con un lenguaje que ayude a rezar y con nuevos formatos para llegar mejor a los fieles en todo el mundo, especialmente en el contexto de comunicación digital actual.

La oración es lo que nos une

El prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, en la conferencia de prensa celebrada esta mañana en la Sala de Prensa Vaticana, ha subrayado cómo esta iniciativa responde al deseo de redescubrir en la oración la belleza de la red y encontrar así la fuerza con la que alimentar nuestro actuar en el mundo: “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18,20)”.

“La Iglesia —ha dicho— era una red antes del World Wide Web. Y cuando el papa León XIV nos invitó a todos, discípulos misioneros en nuestro tiempo digital, a ir a reparar las redes, precisamente esto nos pidió: no cultivar manías de grandeza o de conquista, sino redescubrir el fundamento de todo, reaprendiendo a dirigirnos juntos a Dios llamándolo ‘abbá’, ‘papá’, como los niños; y desvelando así el misterio de la comunión que nos une entre nosotros con Él”.

Ruffini ha subrayado posteriormente la estrecha colaboración del Dicasterio con la Red Mundial de Oración del Papa como una manera concreta de conjugar la comunicación de la Santa Sede con la comunión de toda la Iglesia en torno al sucesor de Pedro. La oración íntima y universal del Papa —ha dicho— se ofrece así de un modo nuevo, sobrio y potente, como instrumento visible de unión y de comunión en el Señor, punto de encuentro para millones de personas, miembros los unos de los otros, plenamente presentes en el ámbito digital y en los espacios físicos de sus vidas, a partir del interior del corazón de cada uno.

“Reza con el Papa”: una invitación mensual a la oración en clave sinodal

El director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, P. Cristóbal Fones, SJ, ha explicado que “Reza con el Papa” nace de la iniciativa del Santo Padre para ayudar a que cada persona pueda unirse concretamente a la intención de oración que propone cada mes y así abrir el corazón a los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia.

Además, el Padre Fones ha recordado que la Red Mundial de Oración del Papa acompaña estas intenciones desde hace más de 180 años, renovando hoy su misión a través de nuevos contenidos y recursos que buscan una participación más accesible. De hecho, este camino de acercamiento digital fue iniciado hace diez años por el Papa Francisco a través de "El Video del Papa" y, desde entonces hasta ahora, ha alcanzado más de 260 millones de visualizaciones en los 5 continentes.

La intención de enero: “Por la oración con la Palabra de Dios”

El proyecto “Reza con el Papa” se inaugura con la primera intención de oración del 2026: “Por la oración con la Palabra de Dios”, que invita a redescubrir la fuerza espiritual de la Sagrada Escritura como lugar privilegiado del encuentro con Cristo. En este primer mensaje, el Papa León propone una oración que se centra en la Palabra como luz para el discernimiento, alimento en los momentos de cansancio, esperanza en la oscuridad y fundamento de una Iglesia que se construye sobre el Evangelio.

La oración que recita el Santo Padre pide la Gracia de aprender a escuchar diariamente las Escrituras, dejarse interpelar por ellas y permitir que orienten las decisiones personales y comunitarias. Además, subraya la dimensión misionera de la Palabra, que hace de cada creyente un discípulo que sirve, perdona, construye puentes y anuncia la vida.

Lugar de oración: iglesia de San Pellegrino in Vaticano

El rodaje se ha realizado en la iglesia de San Pellegrino in Vaticano, una de las iglesias más antiguas situadas dentro de la Ciudad del Vaticano. Sus orígenes están documentados desde el año 795 y la tradición cuenta que, en tiempos del papa León III, Carlomagno donó a este templo las reliquias de san Pellegrino, sacerdote romano y primer obispo de Auxerre (Francia). Situada en la antigua vía Francígena —ruta recorrida por los peregrinos que llegaban a Roma—, esta iglesia ha sido históricamente un lugar de acogida y oración para quienes se dirigían a la tumba de San Pedro.