León XIV lanza un nuevo ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II como “faro” para la Iglesia católica

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 07/01/26
Con esta nueva serie de catequesis, León XIV pretende invitar a los fieles a leer y redescubrir la belleza y la importancia del Concilio Vaticano II

En la primera audiencia general del año, el 7 de enero de 2026, León XIV inició un nuevo ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II. Este evento, que reunió a los obispos del mundo en Roma durante cuatro sesiones entre el 11 de octubre de 1962 y el 8 de diciembre de 1965, representó un punto de inflexión para la Iglesia católica, especialmente en sus relaciones con otras religiones y con el mundo. Este fue el primer tema de enseñanza elegido por el pontífice estadounidense: en 2025, continuó el programa dedicado al Jubileo de la Esperanza iniciado por su predecesor, Francisco.

audiencia generalconcilio vaticano iipapa leon xiv
