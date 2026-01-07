En la apertura de la reunión a puerta cerrada del miércoles, el Papa León pidió a los 170 cardenales, divididos en 20 grupos de intercambio, que presentaran sus sugerencias para definir las prioridades del Papa y la Curia Romana en ciertos temas. Los cardenales optaron por reflexionar sobre la sinodalidad y la misión, dejando de lado las cuestiones de la liturgia y la Curia Romana, que también figuraban inicialmente en la agenda.

Comprensión mutua y diálogo para "generar algo nuevo". Estas son las palabras clave que dejó León XIV a los cadenales de todo el mundo, reunidos en un consistorio extraordinario los días 7 y 8 de enero de 2026

Ocho meses después de su elección, el nuevo Papa ya ha advertido que esta reunión de un día y medio sería "un anticipo de nuestro futuro", sin indicar, sin embargo, la frecuencia de este tipo de sesiones. El objetivo no es elaborar un documento, explicó en su introducción, sino iniciar una conversación "que me ayude en mi servicio a la misión de toda la Iglesia". Invitó a los cardenales a "conocerse y dialogar para trabajar juntos" y a "producir algo nuevo, algo que conecte con el presente y el futuro".

© Vatican Media

"Estoy aquí para escuchar", declaró también el Papa, inspirándose en la dinámica sinodal, en la que todos aprenden a escuchar y acoger las palabras de los demás, incluso con sus diferencias. León XIV dejó entonces a los miembros del Colegio Cardenalicio una pregunta orientadora para reflexionar sobre los temas del consistorio: "De cara a los próximos dos años, ¿qué consideraciones y prioridades podrían guiar la actuación del Santo Padre y de la Curia en este asunto?". Ya el 10 de mayo, dos días después de su elección, había confiado a los cardenales su deseo de contar con ellos para su gobierno.

El 267.º Papa dio instrucciones claras a los 20 grupos de intercambio que se reunirán hasta el jueves por la noche: "Escúchense unos a otros; expresen solo el punto principal y muy brevemente, para que todos puedan hablar". "Non multa sed multum", añadió, citando un antiguo proverbio romano que significa "no mucho [en cantidad], sino mucho [en calidad]".

La atracción de la unidad

© Vatican Media

Para marcar el tono de los procedimientos, el Papa retomó la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, que presenta la evangelización como la misión de "iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece en el rostro de la Iglesia". Destacó que los pontificados de sus predecesores, Pablo VI y Juan Pablo II, dos papas del período inmediatamente posconciliar, podían interpretarse desde esta perspectiva.

Los dos pontificados posteriores, el de Benedicto XVI y el de Francisco, interpretaron esta visión a través de la palabra "atracción", continuó el pontífice peruano-estadounidense. Citó las palabras del papa alemán, afirmando que "la Iglesia no hace proselitismo. Más bien, crece por atracción". León XIV adoptó este enfoque, enfatizando que la "fuerza" que impulsaba este movimiento era "el amor de Dios". "Solo el amor es creíble, solo el amor es digno de fe... La unidad atrae, la división dispersa", advirtió, animando a los cardenales a vivir la "fraternidad y la amistad sincera" y a convertirse en "un modelo de colegialidad".

Los dos temas elegidos por los cardenales

© Vatican Media

Durante la primera tarde, los participantes escucharon una meditación del cardenal británico Timothy Radcliffe, quien fue una de las voces destacadas en las dos sesiones globales del Sínodo sobre la Sinodalidad en 2023 y 2024, una iniciativa lanzada por el Papa Francisco para que la Iglesia sea más participativa y menos clerical. Instó, en particular, a que el sucesor de Pedro no se quede solo "frente a las tormentas del mundo". "La Iglesia misma se ve sacudida por sus propias tormentas: abusos sexuales y divisiones ideológicas", enfatizó.

A continuación, los cardenales se reunieron en 20 grupos alrededor de mesas redondas en el Aula Pablo VI, como lo habían hecho los miembros del Sínodo. Nueve grupos estaban compuestos por cardenales electores de Iglesias de todo el mundo, y once representaban a cardenales de la Curia o cardenales no electores mayores de 80 años. Los miembros de los grupos, dirigidos por un presidente y un secretario designados, podían intervenir por turnos durante tres minutos, según informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede a la audiencia durante una sesión informativa al final de la jornada.

© Vatican Media

Cada grupo fue invitado a elegir dos temas de los cuatro anunciados en la carta de convocatoria: la misión de la Iglesia en el mundo actual; el servicio de la Santa Sede a las Iglesias particulares; el Sínodo y la sinodalidad, instrumento y estilo de colaboración; y la liturgia. La gran mayoría votó por los temas de la misión y la sinodalidad, indicó Matteo Bruni.

Al finalizar la sesión, el Papa se reunió con los cardenales en el Aula Pablo VI y les agradeció su participación. "El tiempo [del consistorio, nota del editor] es muy breve, pero es importante, también para mí", les dijo.