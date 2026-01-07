Aleteia
Consistorio: León XIV define con los cardenales las prioridades del inicio de su pontificado

I.Media - publicado el 07/01/26
Comprensión mutua y diálogo para "generar algo nuevo". Estas son las palabras clave que dejó León XIV a los cadenales de todo el mundo, reunidos en un consistorio extraordinario los días 7 y 8 de enero de 2026

En la apertura de la reunión a puerta cerrada del miércoles, el Papa León pidió a los 170 cardenales, divididos en 20 grupos de intercambio, que presentaran sus sugerencias para definir las prioridades del Papa y la Curia Romana en ciertos temas. Los cardenales optaron por reflexionar sobre la sinodalidad y la misión, dejando de lado las cuestiones de la liturgia y la Curia Romana, que también figuraban inicialmente en la agenda.

cardenalpapa leon xivsanta sede
