Vivir la fe no tiene por qué ser aburrido, por el contrario, hay muchas maneras de lograr que la monotonía se mantenga alejada de la vida espiritual

Vivir la fe no tiene por qué ser aburrido. Lamentablemente, algunos cristianos tienen una idea errónea sobre la virtud y la conversión diaria, creyendo que nada pueden nada porque todo está prohibido o es pecado, o que deben repetir oraciones sin sentido y acudir a celebraciones largas y adormecedoras. Nada más lejos de la realidad. La monotonía no tiene nada que ver con el culto a Dios.

Recordemos que también los santos tenían pasatiempos y hasta alababan a Dios con ellos, como ocurría con el rey David, a quien le encantaba bailar (2 Sam 6, 14). No por nada en la liturgia, la música y el canto tienen un papel tan relevante.

Por eso, te damos tres ideas que te ayudarán a descubrir que la fe se puede vivir con mucha alegría y hasta con diversión.

1 Forma tu fe con juegos de mesa

Es muy fácil aprender los elementos básicos de la doctrina cristiana mediante juegos de mesa, ya sea en físico o en línea. Un memorama litúrgico, una lotería de sacramentos o hasta una competencia de maratón bíblico pueden ayudarnos a conocer a profundidad nuestras bases cristianas con mucha diversión y entretenimiento para toda la familia.

Y si quieren ir más allá, consigan un diccionario litúrgico - también los hay en línea - formen equipos y hagan concursos para buscar palabras o términos desconocidos y compartir su significado. Recuerda que la creatividad no tiene límite.

2 Rezar el rosario con imaginación

Si rezas el rosario con tus hijos, pueden comentar el significado de cada oración e imaginar las escenas del Ave María o del Padre nuestro.

Puede ser de utilidad buscar láminas o pinturas en internet y proyectarlas mientras rezan para que su atención se mantenga fija en lo que están viendo y sea más sencillo comprender lo que dicen.

Y si rezas en solitario, piensa en las personas que necesitan de tus oraciones, en tus proyectos o en lo que quieras encomendar a la santísima Virgen para que tu intención se una a tu rezo.

3 Asiste a Misa en diferente iglesias

De vez en cuando puede ser parte de la convivencia familiar ir a Misa a una iglesia que no sea nuestra parroquia, porque, aún siendo dentro de nuestra ciudad, el ambiente cambia y servirá de paseo para todos.

Además, se puede complementar con un recorrido por el templo, si se trata de algún sitio histórico, o bien, si sus posibilidades se los permiten, pueden acudir a otro pueblo para completar la experiencia de la Misa dominical.

Lo importante es cumplir el precepto saliendo de la rutina y compartiendo el día y la Eucaristía con nuestros seres queridos.

Aunque son solo algunas ideas, lo principal será recordar que, como cristianos, debemos custodiar nuestra fe y evitar que el aburrimiento haga presa de nuestra voluntad para avanzar en el camino de la santidad.