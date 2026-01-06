Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Rumbo al primer consistorio de León XIV

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 06/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Convocados por el Papa León XIV, los cardenales del mundo arriban a Roma para participar en un consistorio extraordinario este miércoles 7 y jueves 8 de enero.

El primer consistorio es un momento clave que marca el rumbo pastoral y universal del nuevo pontificado de León XIV. Esto es importante porque cada consistorio recuerda que la Iglesia no camina sola ni improvisa.

Con la mirada puesta en el futuro de la Iglesia, el Papa León XIV se prepara para presidir su primer consistorio, un gesto cargado de significado que revela prioridades, continuidad y esperanza para el Pueblo de Dios. Más que decisiones espectaculares, el primer consistorio suele ser un espacio de discernimiento y comunión.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cardenalpapa leon xivpontificadovideo
banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día