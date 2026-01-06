(VIDEO) Rumbo al primer consistorio de León XIV

El primer consistorio es un momento clave que marca el rumbo pastoral y universal del nuevo pontificado de León XIV. Esto es importante porque cada consistorio recuerda que la Iglesia no camina sola ni improvisa.
Con la mirada puesta en el futuro de la Iglesia, el Papa León XIV se prepara para presidir su primer consistorio, un gesto cargado de significado que revela prioridades, continuidad y esperanza para el Pueblo de Dios. Más que decisiones espectaculares, el primer consistorio suele ser un espacio de discernimiento y comunión.