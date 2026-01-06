¿Por qué León XIV convoca un consistorio “extraordinario” esta semana?

La semana se presenta intensa en el Vaticano, con el cierre de la puerta santa de la basílica de San Pedro este martes, seguido por un consistorio extraordinario al que han sido convocados todos los cardenales del mundo. Esta reunión muestra la forma en que León XIV pretende asociar a los cardenales a su manera de gobernar la Iglesia

"Favorecer un discernimiento común" para asesorar a León XIV "en el ejercicio de su alta y pesada responsabilidad", así como "reforzar la comunión entre el obispo de Roma y los cardenales": los objetivos de un consistorio, una reunión de cardenales, pueden parecer relativamente abstractos, pero esta comunicación prudente y minimalista del Vaticano esconde, potencialmente, una nueva forma de ejercer el papado.

El Papa León XIV es canonista, es decir, especialista en derecho eclesiástico, y tiene la intención de utilizar las herramientas a su disposición para promover la unidad entre los católicos. Reunir a los cardenales es, por tanto, una forma de asociar a toda la Iglesia a su acción. El Código de Derecho Canónico especifica que "los cardenales prestan su ayuda al Pastor Supremo de la Iglesia mediante una acción colegiada, sobre todo en los consistorios en los que se reúnen por orden y bajo la presidencia del Romano Pontífice". Estos consistorios pueden ser "ordinarios" o "extraordinarios".

Los consistorios ordinarios, que son públicos, pueden ser de dos tipos: algunos reúnen solo a los cardenales presentes en Roma para decidir sobre determinadas cuestiones, como las canonizaciones, pero también pueden ser el escenario de anuncios inesperados. En este contexto, Benedicto XVI anunció su renuncia el 11 de febrero de 2013.

La otra forma de consistorio ordinario público es la relacionada con la creación de nuevos cardenales. Por su parte, el consistorio extraordinario se celebra "cuando lo aconsejan necesidades particulares de la Iglesia o el estudio de asuntos de gran importancia". Salvo impedimento grave, relacionado en particular con la salud, se convoca a todos los cardenales del mundo, actualmente 245, con una mayoría de cardenales no electores por primera vez: con el 80º cumpleaños del cardenal Zenari este lunes, los electores son solo 122 en caso de cónclave.

No se han comunicado los temas de la reunión de esta semana, pero algunos medios de comunicación italianos han mencionado la posibilidad de que los cardenales se centren en la liturgia, el gobierno de la Iglesia y la sinodalidad. El proceso sinodal iniciado en 2021 por el Papa Francisco debería continuar al menos hasta la asamblea eclesial prevista en Roma en otoño de 2028. A través de este tema, también está en juego la recepción del Concilio Vaticano II, más de sesenta años después de su conclusión.

La "libertad vinculada" del papa frente a los cardenales

Monseñor Patrick Valdrini, canonista y antiguo rector del Instituto Católico de París, explica que los cardenales formaban antiguamente una especie de "Senado del Pontífice Romano", que obligaba al papa en sus decisiones. Hoy en día ya no es exactamente así, ya que la tradición jurídica de la Iglesia ha evolucionado hacia una "libertad vinculada": el papa "no puede actuar sin tener en cuenta a los miembros del colegio", pero sigue siendo fundamentalmente libre en su magisterio.

La reunión de esta semana, que se celebrará a puerta cerrada, salvo la Misa que se celebrará el jueves, tendrá, por tanto, un carácter esencialmente consultivo. El Papa ya había mostrado su voluntad de asociar más estrechamente a los cardenales a su magisterio cuando, el pasado 10 de mayo, al reunirse con ellos dos días después de su elección, no se contentó con el tradicional discurso de agradecimiento protocolario, sino que abrió un espacio de libre debate, como un mini sínodo improvisado. Por su parte, el Papa Francisco rara vez había reunido al Sacro Colegio, salvo en 2022 para ratificar la nueva Constitución apostólica sobre la Curia romana, pero el programa de esa reunión no permitía un intercambio real.

La revalorización del consistorio extraordinario podría, por otra parte, invalidar de facto el "Consejo de Cardenales" instituido por el Papa Francisco al comienzo de su pontificado, y que parece haber desaparecido con él. La disolución de este grupo nunca se formalizó, pero el simple hecho de que León XIV nunca lo mencionara ni lo reuniera puede dar a entender que esta instancia ya no está en vigor. Mons. Patrick Valdrini precisa que, en la tradición del derecho canónico, "la ley puede morir por extinción, cuando ya no tiene razón de ser, lo que constituye una diferencia con respecto al derecho civil".

Esta evolución constituye una señal del progresivo distanciamiento del Papa León XIV con respecto al estilo de gobierno de Francisco, lo que no significa en absoluto una ruptura con su línea en cuestiones esenciales como la relación con los pobres, el respeto a la vida y el cuidado de la creación.