La Puerta Santa de la Basílica de San Pedro ha sido cerrada

pope-leo-xiv-epiphany-closes-holy-door-jubilee2025

Isabella Bonotto/POOL | ALETEIA

I.Media - publicado el 06/01/26
El Papa León XIV cerró la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro tras 379 días de Jubileo. La puerta será sellada desde el interior de la basílica por un muro de ladrillo, en el que se guardará el cofre con las llaves

El Papa León XIV cerró la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro a las 9:41 a. m. del 6 de enero de 2026, concluyendo así el 28.º Jubileo de la historia de la Iglesia Católica. Poco más de un año después de su apertura por el Papa Francisco el 24 de diciembre de 2024, su sucesor, el pontífice peruano-estadounidense, se arrodilló en oración en el umbral antes de cerrar, una a una, las dos pesadas puertas por las que pasaron millones de peregrinos en 2025. El rito tuvo lugar en presencia del presidente italiano Sergio Mattarella.

jubileopapa leon xivsanta sede
