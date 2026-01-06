Epifanía: León XIV insta a renunciar a los “delirios de omnipotencia”

El recuerdo de la visita de los Reyes Magos debería llevar a los cristianos a contemplar y servir a "una humanidad magnífica, transformada no por delirios de omnipotencia, sino por Dios que, por amor, se hizo carne", explicó el Papa León XIV durante la Misa de Epifanía del 6 de enero de 2026, que marcó la clausura del 28.º Jubileo de la Iglesia Católica. A diferencia de Francia y otros países, en el Vaticano e Italia, la Epifanía se celebra en una fecha fija: el 6 de enero.

Momentos después de cerrar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro durante un rito celebrado en el atrio, el Papa celebró la Misa en el Altar de la Confesión. Instó a los fieles a permanecer llenos de esperanza, el lema del Año Santo que acaba de concluir. El presidente italiano, Sergio Mattarella, estuvo presente, al igual que numerosos cardenales que han comenzado a congregarse en Roma antes del consistorio extraordinario que comenzará mañana.

En las narraciones bíblicas, "la alegría y la turbación, la resistencia y la obediencia, el miedo y el deseo" se entrelazan ante la presencia de Dios, explicó el Papa en su homilía. Trazó un paralelo con la turbación que experimentaron los sacerdotes y escribas en Jerusalén, señalando que "quienes estudian las Escrituras y creen tener todas las respuestas parecen haber perdido la capacidad de formular preguntas y cultivar deseos".

"La ciudad se asusta ante quienes vienen de lejos, llenos de esperanza, hasta el punto de percibir una amenaza en lo que, por el contrario, debería traerle gran alegría", observó el Papa. Explicó que esta reacción debería interpelar a la Iglesia hoy, que debe permanecer atenta a la búsqueda espiritual de nuestros contemporáneos.

León XIV recordó que, a lo largo de este Año Jubilar, la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro "ha sido testigo del paso de innumerables hombres y mujeres, peregrinos de la esperanza, en camino hacia la Ciudad de las puertas siempre abiertas, la Nueva Jerusalén". Según los organizadores del Jubileo, más de 33 millones de fieles han llegado a Roma en los últimos doce meses. Vio en estos peregrinos a los Reyes Magos de hoy, es decir, "personas que aceptan el reto de arriesgar su propio camino y que, en un mundo convulso como el nuestro, repulsivo y peligroso en muchos aspectos, sienten la necesidad de ir, de buscar".

Dios no es un ídolo

Al situar la fe cristiana como expresión de una vida en movimiento, el Papa enfatizó que "el Evangelio llama a la Iglesia a no temer este dinamismo, sino a abrazarlo plenamente y orientarlo hacia Dios, quien lo inspira". Dios no es un "ídolo" estático, sino un ser "vivo y vivificante, como el Niño […] a quien adoraron los Magos". Desde esta perspectiva, los lugares santos, las iglesias y los santuarios "deben irradiar la fragancia de la vida, la impresión indeleble de que otro mundo ha comenzado", insistió el pontífice.

"¿Hay vida en nuestra Iglesia? ¿Hay espacio para lo que nace? ¿Amamos y proclamamos a un Dios que nos guía por el buen camino?", preguntó León XIV, instándonos a no comportarnos como Herodes, quien se cegó con el "control" y el deseo de no perder su "trono".

Dios "está decidido a redimirnos de antiguas y nuevas formas de esclavitud", afirmó el Obispo de Roma. Aseguró que el Reino de Dios "ya está echando raíces en todo el mundo", a menudo silenciosamente, movilizando a "jóvenes y ancianos, pobres y ricos, hombres y mujeres, santos y pecadores en sus obras de misericordia, en las maravillas de su justicia".

Resistiendo la "adulación de los poderosos"

El Papa subrayó que estas "epifanías de hoy" exigen escapar de los "nuevos Herodes" y de los "miedos siempre dispuestos a transformarse en agresividad", que se expresan en los "numerosos conflictos mediante los cuales los hombres pueden resistir e incluso atacar la novedad que Dios reserva a todos".

“Amar la paz, buscar la paz, es proteger lo sagrado y, precisamente por eso, lo que nace: pequeño, delicado, frágil como un niño”, insistió el pontífice. Frente a una economía distorsionada que intenta lucrarse con todo, el legado del Jubileo debe llevarnos a huir de este tipo de eficiencia que reduce todo a un producto y a los seres humanos a consumidores.

"El Niño que adoran los Magos es un don inestimable e inconmensurable. Es la Epifanía de la gratuidad", insistió el Papa, enfatizando que "nadie puede vendernos esto". "Si no reducimos nuestras iglesias a meros monumentos, si nuestras comunidades son verdaderos hogares, si resistimos juntos a la adulación de los poderosos, entonces seremos la generación del alba", prometió León XIV.

Como es costumbre después del Evangelio de la Epifanía, un diácono proclamó las principales fechas "movibles" del año litúrgico católico, como el Miércoles de Ceniza (18 de febrero), la Pascua (5 de abril), la Ascensión (14 de mayo), Pentecostés (24 de mayo), la Trinidad (4 de junio) y el primer domingo de Adviento (29 de noviembre).

Al finalizar la liturgia, León XIV rezará excepcionalmente el Ángelus al mediodía desde la logia central de la Basílica de San Pedro. Este balcón suele utilizarse únicamente para la bendición Urbi et Orbi en las festividades principales (Navidad, Pascua) o durante la elección de un nuevo papa.

