Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Epifanía: León XIV insta a renunciar a los “delirios de omnipotencia”

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-epiphany-closes-holy-door-jubilee2025

Isabella Bonotto/POOL | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 06/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El Papa León XIV celebró la Misa de epifanía y explicó que los Reyes Magos deberían llevar a los cristianos a contemplar y servir a la humanidad

El recuerdo de la visita de los Reyes Magos debería llevar a los cristianos a contemplar y servir a "una humanidad magnífica, transformada no por delirios de omnipotencia, sino por Dios que, por amor, se hizo carne", explicó el Papa León XIV durante la Misa de Epifanía del 6 de enero de 2026, que marcó la clausura del 28.º Jubileo de la Iglesia Católica. A diferencia de Francia y otros países, en el Vaticano e Italia, la Epifanía se celebra en una fecha fija: el 6 de enero.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
epifaniapapa leon xivsanta sede
banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día