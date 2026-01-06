Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Durante el Ángelus, León XIV exhortó a la humanidad a “una nueva historia”

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-epiphany-angelus-jubilee2025

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 06/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Tras cerrar solemnemente la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro esta mañana, marcando el final del Jubileo de 2025, el Papa rezó el Ángelus desde la <em>logia</em> central de la basílica

"Que la industria de la guerra dé paso al arte de la paz". Este fue el deseo de León XIV el 6 de enero de 2026, festividad de la Epifanía, celebrada en esa fecha fijada en el Vaticano.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
angelusepifaniapapa leon xiv
banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día