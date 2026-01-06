Durante el Ángelus, León XIV exhortó a la humanidad a “una nueva historia”

"Que la industria de la guerra dé paso al arte de la paz". Este fue el deseo de León XIV el 6 de enero de 2026, festividad de la Epifanía, celebrada en esa fecha fijada en el Vaticano.

Tras cerrar solemnemente la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro esta mañana, marcando el final del Jubileo de 2025, el Papa rezó el Ángelus desde la <em>logia</em> central de la basílica

Al introducir la oración mariana, el Papa invitó a los fieles reunidos bajo la lluvia a tener esperanza "incluso en medio de tantas tribulaciones", porque "Dios salva". "No tiene otras intenciones, no tiene otro nombre", enfatizó ante la multitud refugiada bajo paraguas e impermeables.

Sin embargo, la esperanza "debe ser realista", advirtió el 267.º Papa, convencido de que debe dar origen a "una nueva historia". Refiriéndose al recién concluido Jubileo de 2025, León XIV recordó que constituía un llamado a "reorganizar la convivencia, a redistribuir la tierra y los recursos, a devolver lo que tenemos y lo que somos a los sueños de Dios, que son más grandes que los nuestros".

El Papa expresó entonces su esperanza de que "los extranjeros y adversarios se conviertan en hermanos, que la desigualdad dé paso a la equidad, que la industria de la guerra ceda el paso al arte de la paz". También afirmó que con Dios, la alegría es "posible incluso en tiempos difíciles" y que el "dinamismo liberador" de la salvación divina "destruye los miedos y nos permite encontrarnos en paz".