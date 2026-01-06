Cómo Jesús es la Palabra abreviada de Dios en la Biblia

En cierto sentido, toda la Biblia podría condensarse y abreviarse simplemente en una Palabra, recitando el nombre de Jesús

A menudo, cuando enviamos mensajes de texto o correos electrónicos, buscamos la palabra más concisa que nos lleve menos tiempo escribir. Muchas veces incluso vamos más allá y abreviamos lo que queremos decir, utilizando combinaciones de letras que transmiten con precisión lo que intentamos comunicar. Dios hizo exactamente lo mismo, utilizando una sola palabra para resumir todo su ser. Esa palabra fue Jesús.

La Palabra abreviada

El Papa Benedicto XVI explicó este concepto espiritual durante una audiencia general en 2013:

"El cristianismo, decía san Bernardo, es la «religión de la palabra de Dios»; pero «no una palabra escrita y muda, sino encarnada y viva» (Homilia Super Missus Est, 4, 11: pl 183, 86b). En la tradición patrística y medieval se utiliza una fórmula especial para expresar esta realidad: se dice que Jesús es el Verbum abbreviatum (cf. Rom 9, 28, con referencia a Is 10, 23), la Palabra abreviada, la Palabra breve y esencial del Padre que nos ha dicho todo sobre él. En Jesús está presente toda la Palabra".

Dios Padre no solo pronunció una sola Palabra, sino que esa Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.

Esta es la razón por la que el nombre de Jesús es tan venerado en el cristianismo y es en sí mismo una oración. Recuerda la totalidad del plan salvífico de Dios para la humanidad y nos recuerda el inmenso amor de Dios por nosotros.

El sacerdote carmelita sueco Wilfrid Stinissen explica más detalladamente este concepto en su libro Nourished by the Word (Alimentados por la Palabra):

"El Verbo encarnado ha sido tradicionalmente llamado Verbum abbreviatum, la palabra abreviada. En él se resumen todas las palabras condensadas de la Biblia… Los Padres de la Iglesia citan con alegría el Salmo 62, 12: Semel locutus est Deus (Dios ha hablado una vez). Dios pronuncia una sola palabra, el Hijo, la Palabra que da sentido a todas las palabras que se han dicho sobre él. Es en él, y solo en él, donde todo se vuelve comprensible".

El teólogo Henri de Lubac va aún más lejos en su valoración del cristianismo, al escribir que "el cristianismo, propiamente dicho, no es en modo alguno una 'religión del Libro': es la religión de la Palabra, pero no única ni principalmente de la Palabra en su forma escrita. Es la religión de la Palabra, 'no de una palabra escrita y muda, sino de una Palabra encarnada y viva'".