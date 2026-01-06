Adopta a un obispo por el que rezar en el nuevo año

Este año, apoyemos a nuestros obispos con oraciones adicionales, sabiendo que nuestro compromiso de orar por ellos ayudará a toda la Iglesia

Seguramente conoces el nombre de tu obispo local, ya sea porque los escuchamos mencionar cada domingo en la misa, durante la plegaria eucarística, cuando rezamos por el papa, el obispo y todo el clero. Pero, aparte de este momento de la misa, ¿con qué frecuencia rezamos por nuestros obispos?

Nuestros obispos son nuestros pastores, sucesores directos de los apóstoles. Nos enseñan, nos gobiernan y nos guían, especialmente los obispos de nuestras propias diócesis. Tienen un trabajo muy difícil, ya que son la cara más pública de la Iglesia católica. Y sin duda les vendrán muy bien todas las oraciones que puedan recibir para hacer bien su trabajo.

Adopta a un obispo para rezar por él este año

Este año, una nueva y puedes llevar a cabo esta hermosa iniciativa adoptando de manera espiritual a un obispo para rezar por él con frecuencia y de manera especial.

En Estados Unidos, existe una iniciativa impulsada por Brick House in the City, una empresa católica de ropa y decoración del hogar, y The Dorothea Project, una comunidad de mujeres católicas centrada en la doctrina social católica.

Por lo que puedes registrarte en el este enlace para recibir el nombre de tu obispo si resides en EE.UU.; si eres en México, puedes consultar en el siguiente enlace el directorio oficial de los obispos de la CEM y seleccionar uno, así como leer un poco sobre su ministerio antes de incluirlo en tus oraciones.

De esta manera podrás comprender un poco más sobre sus labores, así como también pedir por su vida, por su ministerio y también por todas las próximas actividades que tendrá durante este año.

Orar por nuestros líderes

El Catecismo de la Iglesia Católica describe el ministerio de nuestros obispos en términos inolvidables:

"A través del ministerio ordenado, especialmente el de los obispos y sacerdotes, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de creyentes. En la hermosa expresión de san Ignacio de Antioquía, el obispo es typos tou Patros: es como la imagen viva de Dios Padre".