(VIDEO) Oración por la Iglesia en Venezuela

Ante los desafíos sociales, políticos y económicos, el CELAM y la Iglesia venezolana llaman a la paz, la justicia y la confianza en Dios, mediante una oración

Venezuela vive una situación de tensión política, incertidumbre social y desafíos económicos. En medio de este panorama complejo, la Iglesia católica -a través de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM)- ha expresado su cercanía con el pueblo y ha llamado a la oración, la justicia y la reconstrucción de la esperanza.