Los Reyes Magos: 6 datos rápidos que debes saber sobre ellos

Uno de los grupos de personas más fascinantes de toda la Biblia son los Reyes Magos. Han cautivado la imaginación de los cristianos a lo largo de los años y se siguen contando historias que tratan de ampliar su breve aparición.
Aquí hay seis datos rápidos que te dan una breve descripción general de quiénes son y qué sabemos sobre ellos.
1LOS MAGOS SOLO APARECEN EN EL EVANGELIO DE MATEO.
Solo Mateo narra la llegada de los magos, también llamados "sabios":
"Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí que unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén". (Mt 2, 1)
2LOS MAGOS LLEGARON AÑOS DESPUÉS DEL NACIMIENTO DE JESÚS
En general, se cree que los Reyes Magos llegaron entre uno y tres años después del nacimiento de Jesús, lo que hace más probable que la Sagrada Familia regresara a Nazaret, en lugar de quedarse en Belén (donde habían viajado para inscribirse en el censo). Esto también concuerda con el hecho de que el rey Herodes mandó matar a todos los niños varones menores de dos años.
3 NO SABEMOS CUÁNTOS MAGOS LLEGARON
Como se ha citado anteriormente, el relato del Evangelio simplemente afirma que "unos sabios de Oriente" vinieron a adorar al Rey recién nacido. La tradición afirma que eran tres, basándose en el hecho de que le ofrecieron tres regalos a Jesús. Sin embargo, simplemente no lo sabemos, y podría haber sido una gran caravana de viajeros.
4TAMPOCO SABEMOS SUS NOMBRES
El padre Dwight Longenecker, en su libro El misterio de los Reyes Magos (The Mystery of the Magi título que solo está en ingles) , explica que los nombres con los que conocemos a los Reyes Magos aparecieron mucho más tarde en la historia:
"La obra Excerpta Latina Barbari, compuesta en Alejandría, los llama Bithisarea, Melichior y Gathaspa, o como los conocemos nosotros, Baltasar, Melchor y Gaspar. Dos siglos antes, un escritor sirio los llamó Hormizdah, rey de Persia, Yazdegerd, rey de Saba, y Perozadh, rey de Sheba. Por el contrario, los cristianos sirios llamaban a los Reyes Magos Larvandad, Gushnasaph y Hormisdas. Los cristianos etíopes los llamaban Hor, Karsudan y Basanater, mientras que los armenios decían que se llamaban Kagpha, Badadakharida y Badadilma".
Los nombres no aparecían escritos en la Biblia, por lo que los primeros cristianos asignaron nombres a los Reyes Magos para intentar dar más cuerpo a la historia.
5NO SABEMOS SI LOS MAGOS ERAN "REYES"
Una vez más, aunque la tradición ha afirmado que los Reyes Magos eran "tres reyes", el relato bíblico no menciona nada sobre la realeza.
6 LOS MAGOS FUERON GUIADOS POR UNA ESTRELLA
El Evangelio de Mateo deja claro que los Reyes Magos fueron guiados hasta Jesús por una estrella que vieron en el cielo. No está claro qué vieron realmente los Reyes Magos, pero muchos astrónomos creen que hubo algún objeto o fenómeno celeste que, de hecho, los guio.