Los Reyes Magos: 6 datos rápidos que debes saber sobre ellos

Los Reyes Magos son un misterioso grupo que aparece en la Biblia y que hasta la fecha sigue vigente en la tradición popular, y sobre todo en el corazón infantil

Uno de los grupos de personas más fascinantes de toda la Biblia son los Reyes Magos. Han cautivado la imaginación de los cristianos a lo largo de los años y se siguen contando historias que tratan de ampliar su breve aparición.

Aquí hay seis datos rápidos que te dan una breve descripción general de quiénes son y qué sabemos sobre ellos.

1 LOS MAGOS SOLO APARECEN EN EL EVANGELIO DE MATEO.

Solo Mateo narra la llegada de los magos, también llamados "sabios":

"Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí que unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén". (Mt 2, 1)

2 LOS MAGOS LLEGARON AÑOS DESPUÉS DEL NACIMIENTO DE JESÚS

En general, se cree que los Reyes Magos llegaron entre uno y tres años después del nacimiento de Jesús, lo que hace más probable que la Sagrada Familia regresara a Nazaret, en lugar de quedarse en Belén (donde habían viajado para inscribirse en el censo). Esto también concuerda con el hecho de que el rey Herodes mandó matar a todos los niños varones menores de dos años.

3 NO SABEMOS CUÁNTOS MAGOS LLEGARON

Como se ha citado anteriormente, el relato del Evangelio simplemente afirma que "unos sabios de Oriente" vinieron a adorar al Rey recién nacido. La tradición afirma que eran tres, basándose en el hecho de que le ofrecieron tres regalos a Jesús. Sin embargo, simplemente no lo sabemos, y podría haber sido una gran caravana de viajeros.

4 TAMPOCO SABEMOS SUS NOMBRES

El padre Dwight Longenecker, en su libro El misterio de los Reyes Magos (The Mystery of the Magi título que solo está en ingles) , explica que los nombres con los que conocemos a los Reyes Magos aparecieron mucho más tarde en la historia:

"La obra Excerpta Latina Barbari, compuesta en Alejandría, los llama Bithisarea, Melichior y Gathaspa, o como los conocemos nosotros, Baltasar, Melchor y Gaspar. Dos siglos antes, un escritor sirio los llamó Hormizdah, rey de Persia, Yazdegerd, rey de Saba, y Perozadh, rey de Sheba. Por el contrario, los cristianos sirios llamaban a los Reyes Magos Larvandad, Gushnasaph y Hormisdas. Los cristianos etíopes los llamaban Hor, Karsudan y Basanater, mientras que los armenios decían que se llamaban Kagpha, Badadakharida y Badadilma".

Los nombres no aparecían escritos en la Biblia, por lo que los primeros cristianos asignaron nombres a los Reyes Magos para intentar dar más cuerpo a la historia.

5 NO SABEMOS SI LOS MAGOS ERAN "REYES"

Una vez más, aunque la tradición ha afirmado que los Reyes Magos eran "tres reyes", el relato bíblico no menciona nada sobre la realeza.

6 LOS MAGOS FUERON GUIADOS POR UNA ESTRELLA