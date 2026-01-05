El año de los cuatro papas. ¿Sabes cuándo fue?

El año 1276 sigue siendo la única ocasión en la historia de la Iglesia Católica, con cuatro papas en un mismo año: Gregorio X, Inocencio V, Adriano V y Juan XXI

Antecedentes históricos

El papa Gregorio X, elegido tras un cónclave sin precedentes que duró del año 1268 al 1271 en Viterbo, introdujo la constitución Ubi periculum, que regía las futuras elecciones papales. Los cardenales fueron confinados en habitaciones especiales bajo llave (cum clave), se les restringió la comida y se les prohibió salir del recinto hasta la celebración de las elecciones. Su muerte, el 10 de enero de 1276 en Arezzo, tras un pontificado de cuatro años, allanó el camino para una serie de rápidos cambios. Gregorio, nacido Tedaldo Visconti alrededor de 1210 en Piacenza, fue un fraile franciscano de la Tercera Orden y promotor de las Cruzadas.​

Inocencio V – el primer dominicano

El 21 de enero de 1276, tan solo un día después del inicio del primer cónclave bajo las nuevas reglas, Pedro de Tarentaise de Saboya fue elegido, tomando el nombre de Inocencio V. Como fraile dominico, profesor de la Sorbona y colaborador de Alberto Magno y Tomás de Aquino, Inocencio continuó sus esfuerzos por impulsar la cruzada y reconciliarse con la Iglesia de Oriente. Murió en Roma el 22 de junio de malaria, tras solo cinco meses de vida, a la edad de aproximadamente 51 años.​

Adriano V – un papa sin ordenación

El 11 de julio de 1276, los cardenales eligieron a Ottobono Fieschi de Génova, diplomático conocido por su mediación en Inglaterra, que se convirtió en Adriano V. Su única decisión fue abolir las estrictas reglas del cónclave de Gregorio X, pero murió el 18 de agosto en Viterbo después de 38 días, antes de ser ordenado sacerdote.​

Juan XXI – médico portugués

El 8 de septiembre de 1276, Pedro Julián de Lisboa, el único portugués en la historia del papado, ascendió al trono. Conocido como Juan XXI, hijo de un farmacéutico, estudió medicina en París, Salerno y Palermo, escribió el Thesaurus pauperum —una guía médica para los pobres— y fue obispo de Braga. Durante su pontificado de ocho meses, medió entre los reyes de Francia y Castilla, financió universidades y construyó una biblioteca en el palacio de Viterbo; murió el 20 de mayo de 1277, enterrado bajo un techo derrumbado.​

Contexto y significado

¿Significa el año de los cuatro papas algo más que una simple curiosidad? Los cortos pontificados fueron resultado de circunstancias fortuitas (¿o quizás providenciales?), pero el papado, sin duda, atravesaba una crisis notable en ese momento. Estaba envuelto en conflictos con gobernantes como Carlos I de Sicilia y Rodolfo de Habsburgo, y simultáneamente lidiaba con la decadencia institucional, como lo evidenciaba el período de sede vacante de tres años que había ocurrido solo unos años antes .