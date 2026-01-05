¿Cómo será la clausura del Jubileo en San Pedro?

El 6 de enero de 2026, León XIV cerrará la última y más simbólica "Puerta Santa", la de la Basílica de San Pedro. A última hora de este lunes, las puertas de bronce serán cruzadas por los últimos peregrinos de este Año Santo, que ha atraído a más de 33 millones de personas a Roma, según las estadísticas oficiales. La agencia I.MEDIA detalla los procedimientos de la celebración de clausura de este singular Jubileo de 379 días, inaugurado por un papa y concluido por otro.

El 28.º Jubileo de la historia de la Iglesia Católica llega a su fin. Repasamos la liturgia de la clausura del año santo 2025

El Papa Francisco, quien inauguró el Año Jubilar el 24 de diciembre de 2024, decretó la apertura de cinco "Puertas Santas": cuatro en las basílicas mayores romanas (San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros) y una en la prisión de Rebibbia. Como es costumbre, al atravesar estas Puertas Santas durante su peregrinación, los fieles experimentan un encuentro espiritual con Cristo y reciben una "indulgencia"; en la fe católica, la remisión de las penas incurridas por los pecados.

Aunque todas las demás puertas han permanecido cerradas en los últimos días, la más importante, la de San Pedro, que marca el inicio de los jubileos desde el año 1500, permanece abierta. Ante las cámaras de televisión, los últimos peregrinos, compuestos por una delegación de voluntarios del jubileo, pasarán por esta puerta hasta las 18:00 h del 5 de enero, anunció el Dicasterio para la Evangelización, organizador de los actos jubilares.

El martes por la mañana, León XIV presidirá la clausura de este jubileo. La solemne ceremonia en la Basílica de San Pedro tendrá lugar en presencia del presidente italiano, Sergio Mattarella, lo que demuestra la profunda implicación del país, en particular de su capital, en el evento. Según cifras oficiales, los italianos representan el 36% (casi 12 millones) de todos los peregrinos que han llegado a la Ciudad Eterna.

Durante el rito de clausura, el pontífice peruano-estadounidense recitará una oración al Buen Pastor, quien siempre mantiene abierta la puerta de su corazón. "Esta santa puerta se cierra, pero no la de tu misericordia, pues siempre sostienes a los que flaquean", declarará León XIV, antes de dirigirse al umbral de la puerta donde se arrodillará a orar.

A continuación, el 267.º Papa cerrará las dos puertas de bronce, grabadas con dieciséis paneles que narran la historia de la redención humana, desde el primer pecado hasta Cristo. Así concluirá formalmente el 28.º Jubileo en la historia de la Iglesia Católica, que ha incluido 25 Jubileos ordinarios y tres extraordinarios desde el año 1300.

La celebración conclusiva del Jubileo continuará con una misa en el altar mayor para la festividad de la Epifanía. Esta misa incluirá la proclamación de las principales fiestas móviles del año litúrgico católico, como el Miércoles de Ceniza, la Pascua, la Ascensión, Pentecostés, el Domingo de la Trinidad y el Primer Domingo de Adviento.

Al final de la liturgia, León XIV rezará el Ángelus desde la logia central de la basílica, un lugar que subraya la solemnidad de este evento, ya que este balcón se utiliza únicamente para la bendición Urbi et Orbi en las festividades principales (Navidad, Pascua) o para la elección de un nuevo papa.

En cuanto a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, se espera que pronto quede sellada desde el interior de la basílica con un muro de ladrillos, en el que se guardará el cofre con las llaves. El próximo jubileo tendrá lugar en 2033, con motivo del bimilenario de la muerte y resurrección de Cristo.