¿Cómo será la clausura del Jubileo en San Pedro?

publicado el 05/01/26
El 28.º Jubileo de la historia de la Iglesia Católica llega a su fin. Repasamos la liturgia de la clausura del año santo 2025

El 6 de enero de 2026, León XIV cerrará la última y más simbólica "Puerta Santa", la de la Basílica de San Pedro. A última hora de este lunes, las puertas de bronce serán cruzadas por los últimos peregrinos de este Año Santo, que ha atraído a más de 33 millones de personas a Roma, según las estadísticas oficiales. La agencia I.MEDIA detalla los procedimientos de la celebración de clausura de este singular Jubileo de 379 días, inaugurado por un papa y concluido por otro.

