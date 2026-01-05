Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Viajes
separateurCreated with Sketch.

Camino de Santiago: 2025 nuevamente un año de récord

COMPOSTELA

Shutterstock | P_galasso2289

Santiago es uno de los principales focos de peregrinación en el mundo.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Majo Frias - publicado el 05/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Durante 2025, más de 530 peregrinos recorrieron las rutas oficiales que conducen hasta la tumba del apóstol, en la catedral de Santiago de Compostela

530 mil 730 peregrinos de diferentes partes del mundo llegaron hasta Santiago de Compostela tras completar alguna de las rutas del Camino de Santiago, según las cifras oficiales presentadas por la Oficina de atención al peregrino. Esto representa un nuevo récord de afluencia, superando por más de 31 mil peregrinos la cifra de 2024.

Algunas cifras clave

La ruta francesa fue la más recorrida (más de 242 mil peregrinos), seguida de la portuguesa; el camino portugués de la costa ocupó el tercer lugar.

Los peregrinos españoles representaron el 43% del total, con Andalucía, Madrid y Valencia como principales lugares de procedencia.

En el plano extranjero (297.428 peregrinos), los estadounidenses continuaron siendo mayoría durante 2025 frente a otras naciones extranjeras, seguidos por Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido.

Respecto a América Latina, México fue el país con mayor número de peregrinos realizando el Camino durante el año, seguido de Brasil, Argentina y Colombia.

Durante el 2025, 35 personas completaron alguna de las rutas en silla de ruedas y 43 mil peregrinos eran menores de 18 años.

El mes que concentró un mayor número de peregrinos completando el Camino fue septiembre, en el cual 76.987 peregrinos arribaron a Santiago de Compostela, seguido de mayo y agosto.

Un crecimiento sostenido

Durante 2024, poco más de 500 mil peregrinos culminaron el Camino de Santiago, lo cual representó un 12% más respecto al año anterior y fue -hasta ahora- la cifra más alta de la historia.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
camino de santiagoespañaperegrinación
banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día