Camino de Santiago: 2025 nuevamente un año de récord

Durante 2025, más de 530 peregrinos recorrieron las rutas oficiales que conducen hasta la tumba del apóstol, en la catedral de Santiago de Compostela

530 mil 730 peregrinos de diferentes partes del mundo llegaron hasta Santiago de Compostela tras completar alguna de las rutas del Camino de Santiago, según las cifras oficiales presentadas por la Oficina de atención al peregrino. Esto representa un nuevo récord de afluencia, superando por más de 31 mil peregrinos la cifra de 2024.

Algunas cifras clave

La ruta francesa fue la más recorrida (más de 242 mil peregrinos), seguida de la portuguesa; el camino portugués de la costa ocupó el tercer lugar.

Los peregrinos españoles representaron el 43% del total, con Andalucía, Madrid y Valencia como principales lugares de procedencia.

En el plano extranjero (297.428 peregrinos), los estadounidenses continuaron siendo mayoría durante 2025 frente a otras naciones extranjeras, seguidos por Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido.

Respecto a América Latina, México fue el país con mayor número de peregrinos realizando el Camino durante el año, seguido de Brasil, Argentina y Colombia.

Durante el 2025, 35 personas completaron alguna de las rutas en silla de ruedas y 43 mil peregrinos eran menores de 18 años.

El mes que concentró un mayor número de peregrinos completando el Camino fue septiembre, en el cual 76.987 peregrinos arribaron a Santiago de Compostela, seguido de mayo y agosto.

Un crecimiento sostenido