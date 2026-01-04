Aleteia
Venezuela: El Papa llama a seguir “caminos de justicia y paz”

Au Venezuela, Maduro avance (encore une fois) Noël au 1er octobre

JUAN BARRETO | AFP

Le président du Venezuela avait aussi "lancé" Noël en octobre ou en novembre en 2019, 2020, 2023 et 2024.

I.Media - publicado el 04/01/26
Tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, por parte de Estados Unidos, el Papa hizo un llamado al respeto del Estado de derecho

“Sigo con profunda preocupación los acontecimientos en Venezuela”, declaró el Papa León XIV tras el rezo del Ángelus el 4 de enero de 2026 en la Plaza de San Pedro. En la primera declaración oficial de la Santa Sede desde la intervención militar estadounidense en la noche del 2 al 3 de enero en Caracas, que condujo a la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, el Papa, siguiendo el enfoque tradicional de la diplomacia papal, hizo un llamado al respeto del Estado de derecho.

papa leon xivsanta sedevenezuela
