Venezuela: El Papa llama a seguir “caminos de justicia y paz”

“Sigo con profunda preocupación los acontecimientos en Venezuela”, declaró el Papa León XIV tras el rezo del Ángelus el 4 de enero de 2026 en la Plaza de San Pedro. En la primera declaración oficial de la Santa Sede desde la intervención militar estadounidense en la noche del 2 al 3 de enero en Caracas, que condujo a la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, el Papa, siguiendo el enfoque tradicional de la diplomacia papal, hizo un llamado al respeto del Estado de derecho.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, por parte de Estados Unidos, el Papa hizo un llamado al respeto del Estado de derecho

"El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y a transitar caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", afirmó el pontífice, sin mencionar el nombre del presidente Maduro ni el de Donald Trump, quien supervisó esta operación militar sin precedentes.

El presidente derrocado debe comparecer ante la justicia estadounidense para responder por cargos de narcotráfico. Washington también acusa al régimen socialista de Caracas, en el poder desde la elección de Hugo Chávez en 1999, de haber saqueado a la mayoría de las empresas estadounidenses que operan allí en el sector petrolero.

Las reacciones sobre el terreno variaron desde la conmoción hasta un alivio relativo, mientras que la mayoría de los líderes internacionales expresaron preocupación por la operación, que consideraron una violación del derecho internacional, a pesar de que la legitimidad de Nicolás Maduro está en disputa, en particular desde las elecciones presidenciales de 2024, que la oposición afirmó haber ganado.

El Papa pide mayor atención a los pobres

El Papa hizo un llamado a adherirse al "estado de derecho consagrado en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de cada persona, y trabajando juntos para construir un futuro pacífico de colaboración, estabilidad y armonía, con especial atención a los más pobres que sufren debido a la difícil situación económica". El colapso económico de este país, otrora uno de los más ricos de América Latina, ha sumido a una parte de la población en una situación cercana a la hambruna.

“Por eso rezo y los invito a rezar, encomendando nuestras oraciones a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y Sor Carmen Rendiles”, pidió el líder de la Iglesia Católica. León XIV canonizó a este “médico de los pobres”, muy popular en Venezuela, y a esta monja venezolana el 19 de octubre, en presencia de una delegación de Caracas.

Como muestra de la tensión ambiente, al margen de una conferencia organizada en la Pontificia Universidad Lateranense con motivo de estas canonizaciones, un empresario cercano al régimen había agredido a un periodista venezolano del medio de comunicación en inglés The Pillar, quien entrevistaba al sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra, también de nacionalidad venezolana.

Un diálogo difícil entre Roma y Caracas

A pesar de las tensas relaciones entre el episcopado y el gobierno, las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el régimen de Caracas nunca se han roto. El actual Secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, fue Nuncio Apostólico en Venezuela de 2009 a 2013; por lo tanto, ocupaba el cargo al fallecer el presidente Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, durante la vacante papal tras la renuncia del papa Benedicto XVI.

En el poder desde 2013, Nicolás Maduro ha sido recibido en el Vaticano en varias ocasiones por el Papa Francisco. A lo largo de sucesivas crisis, el pontífice argentino ha instado constantemente al diálogo, adoptando una postura que algunos perciben como relativamente conciliadora hacia el régimen. Sin embargo, ascendió a cardenal y arzobispo de Caracas a Balthazar Porras Cardozo, conocido por su firme postura contra el chavismo, quien sufrió represalias cuando le confiscaron el pasaporte en el aeropuerto de Caracas el pasado diciembre.

El Papa León XIV, por su parte, se pronunció con cautela sobre las tensiones entre el régimen de Caracas y Estados Unidos, su país natal. "Creo que no ganamos con la violencia", explicó el 4 de noviembre en Castel Gandolfo, añadiendo que minutos antes había leído una noticia sobre buques de guerra que se acercaban a la costa venezolana. "Lo esencial es buscar el diálogo, encontrar la manera adecuada de resolver los problemas que puedan existir en ciertos países", insistió el oriundo de Chicago.

La iglesia local en primera línea frente a la pobreza rampante

Ayer, en las horas siguientes al secuestro de Nicolás Maduro, la Santa Sede no había reaccionado oficialmente, pero el portal oficial Vatican News publicó una entrevista con un sacerdote francés en misión en Venezuela, el padre Georges Engel, actualmente atrapado en España.

"En esta difícil situación, es probable que se produzcan enfrentamientos con quienes hasta ahora se han beneficiado de inmensos privilegios del gobierno, pienso en particular en las brigadas revolucionarias creadas por el expresidente Chávez", expresó con preocupación, reconociendo que "estos grupos tendrán muchas dificultades para sobrellevar estos inevitables cambios en su situación".