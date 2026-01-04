Europa, Islam, América, China…: Los retos diplomáticos de León XIV en 2026

<em>Tras los primeros meses de adaptación al papado, a León XIV le espera un primer año repleto de desafíos diplomáticos. Estos son los problemas urgentes que el nuevo papa deberá afrontar en 2026, según el geopolítico Jean-Baptiste Noé</em>

Nadie puede predecir el futuro, y el primero de los grandes retos al que se enfrentará León XIV será la incertidumbre. En 2026, como cada año, surgirán numerosos conflictos, escándalos y acontecimientos imprevistos. Y es prerrogativa del Papa y de la Iglesia superar estas crisis imprevistas. Sin embargo, en el contexto de un mundo incierto, varios problemas son bastante seguros y ya plantean importantes desafíos para el Vaticano.

Italia: una fe por redescubrir

El primer desafío es Italia , donde la práctica católica está colapsando. El cierre de iglesias durante la pandemia de Covid-19 provocó una ruptura y un abandono de la práctica religiosa, que no se ha recuperado.

En muchos aspectos, Italia está experimentando la misma crisis espiritual que Francia en la década de 1960: las iglesias se están vaciando, los seminarios también, y el catolicismo como práctica espiritual está desapareciendo de la conciencia de la gente. A esto se suma una importante crisis social.

Italia es uno de los países europeos más afectados por el descenso de las tasas de natalidad, y esto ha sido así durante varios años, incluso entre las familias católicas. El país está experimentando una vez más la emigración, como a principios del siglo XX. Pero ya no son los pobres rurales los que abandonan el país, sino jóvenes con una buena educación y altamente cualificados que se dirigen a otros lugares de Europa en busca de empleos a los que no pueden acceder en su propio país. Una fuga de cerebros y de talento que es perjudicial para el país a medio plazo y que ninguna política ha podido frenar. Estos problemas italianos perjudican a la Iglesia universal, dada la gran cantidad de sacerdotes que Italia aporta a las nunciaturas, diversas congregaciones misioneras y recursos intelectuales y humanos para la Iglesia. Más que nunca, León XIV tendrá que ser obispo de Roma y de Italia para insuflar nueva vida espiritual a un país que se tambalea.

Ucrania: un país para reconstruir

La paz en Ucrania llegará con el tiempo. Pero el principal reto diplomático reside en establecer una paz duradera y profunda, no un alto el fuego temporal para una guerra que podría reanudarse en diez años. La Iglesia greco-católica sigue siendo importante en Ucrania. En 2022, representaba a 6 millones de ucranianos, el 8% de la población. Esto se suma a los católicos de rito latino y a los greco-católicos rutenos.

Con la pérdida de territorio en el oeste del país y la pérdida de poblaciones ucranianas ortodoxas que se han trasladado a Rusia o serán anexionadas por Rusia, el porcentaje de católicos ucranianos aumentará inevitablemente. Su papel será crucial en la reconstrucción del país, tanto material como espiritual. Como después de todas las guerras, la reconstrucción moral y el perdón de la población serán una cuestión fundamental. Una vez firmada la paz, no se puede descartar una visita papal a Ucrania, que sin duda brindaría un gran consuelo a estas personas que sufren.

Mundos musulmanes: continuando el diálogo

El Papa Francisco ha realizado una gran labor con el mundo musulmán, en particular mediante sus visitas y reuniones. León XIV deberá reanudar y continuar este diálogo esencial, que ya comenzó durante sus viajes a Turquía y Líbano . Al apoyarse en líderes espirituales y políticos deseosos de evitar una victoria islamista, el Vaticano está encontrando aliados y personas con quienes intercambiar ideas y promover políticas comunes.

América Latina: Sociedades fragmentadas

El hombre que fue obispo en Perú no puede permanecer indiferente ante el rumbo que toma Latinoamérica. El continente está cada vez más plagado de redes criminales, sean o no productoras de drogas. La lucha de Estados Unidos contra los barcos clandestinos lo ilustra, aunque esta contraofensiva resulte insuficiente. A este flagelo de las drogas, que engendra corrupción y delincuencia, se suma el de gobiernos corruptos y violentos, incluso anticristianos, como es el caso de Nicaragua. Allí también, la diplomacia de la Santa Sede puede ser una fuente de apoyo espiritual para el pueblo y un foro de intercambio y negociación, como fue el caso de Cuba.

China: La Gran Muralla