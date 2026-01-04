Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Ángelus: La esperanza cristiana no depende de “cálculos humanos”, explica León XIV

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-jubilee-audience-2025

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 04/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
"Si la venida de Jesús en la debilidad de la carne humana, por una parte, reaviva en nosotros la esperanza, por otra nos confía un doble compromiso, uno hacia Dios y otro hacia el hombre", explicó el Obispo de Roma

La esperanza cristiana "no se basa en pronósticos optimistas ni cálculos humanos, sino en la decisión de Dios de compartir nuestro camino, para que nunca estemos solos en la travesía de la vida", explicó el Papa León XIV durante el Ángelus del domingo 4 de enero de 2026. Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa renovó su saludo a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro a pesar de las lluvias torrenciales que cayeron sobre Roma esa mañana.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
angelusesperanzapapa leon xiv
banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día