2026, un año bajo la mirada de san Francisco de Asís

El 4 de octubre de 2026 se cumplirán ochocientos años de la muerte de san Francisco de Asís, cuya vida y espiritualidad han inspirado a innumerables fieles.

"La Iglesia no necesita reformadores, sino santos". Esta es una de las conclusiones a las que llega el escritor Georges Bernanos sobre la vida de san Francisco de Asís (1181-1226) quien, junto con santa Teresa del Niño Jesús, es una de las figuras más conocidas del cristianismo. Este es el lema que podríamos poner en el frontispicio de todas las iglesias. Este es el adagio que podemos tomar como guía para todo el año 2026.

El 4 de octubre se cumplirá, efectivamente, el octavo centenario de la muerte del Poverello, "el Pobrecillo", como se le gusta llamar. Un gran aniversario que nos invita a poner este año que acaba de comenzar bajo el signo de un maestro tan moderno como inspirador.

¿Qué aspectos de la vida de San Francisco debemos recordar durante los próximos doce meses? Al repasar su propia existencia, lo primero que salta a la vista es que Francisco, desde su juventud, buscaba la alegría. Le llevó mucho tiempo encontrarla, después de haberla buscado frenéticamente en los placeres de este mundo, convirtiéndose en el "rey de la fiesta", según la denominación de la época.

Este deseo solo se satisfizo después de encontrar al Hijo de Dios a través del crucifijo de San Damián. Este profundo deseo es común a todos los hombres, pero tal vez no siempre se escucha ni se sigue, ya que lleva a reevaluar lo que constituye la esencia de la existencia.

Julie Mayfeng | Shutterstock

La libertad de maravillarse

Con su deseo de seguir a Cristo, Francisco muestra a quienes quieren inspirarse en él otra dimensión de la vida: la libertad. No la que consiste en hacer lo que uno quiere, siempre que no moleste a nadie, sino la de quien sabe que Dios existe y que eso es suficiente.

"El Señor te guardará, al salir y al entrar, ahora y siempre2 (Sal 120, 8), dice el salmista, y el joven intrépido y burgués se desprende de la autoridad paterna. He aquí al Poverello desnudo pero feliz, con toda razón.

Su libertad está asociada a una impresionante capacidad de asombro, que se refleja en el famoso Cántico del hermano sol, escrito un año antes de su muerte, cuando ya estaba enfermo, y en la forma en que Francisco ve en la Creación la presencia del Creador.

Y en la relación apaciguada con ella —¿cómo no pensar en el episodio del lobo de Gubbio?—, una prefiguración del Reino esbozada ya en el libro de Isaías: "El lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el ternero y el león serán alimentados juntos, un niño pequeño los guiará" (Is 11, 6). Este aspecto de la vida del umbro fue, por otra parte, uno de los motivos por los que el papa Francisco eligió su nombre en 2013.

Imitar a Cristo con toda su vida

Pero la elección sin precedentes del argentino estuvo motivada sobre todo por el impulso reformador de la espiritualidad franciscana. Es cierto que "la Iglesia no necesita reformadores, sino santos", pero los santos son grandes reformadores. Y Francisco, después de querer reparar la iglesia de San Damián, desde entonces dedicada a los discípulos de su hermana Clara, reparó la Iglesia con su preocupación por la pobreza, su voluntad de anunciar a Cristo y la búsqueda de una existencia fraternal.

¿No debe cada fiel tener en su corazón, mediante su propia conversión, la transformación de la Iglesia de la que es miembro para que sea más el Cuerpo de Cristo? Junto con santa Catalina de Siena, Francisco de Asís es finalmente el único santo cuyos estigmas han sido reconocidos. Misteriosa gracia que manifiesta la proximidad cada día más profunda a Cristo del Poverello, secreto de la santidad.

Ponerse bajo la mirada de san Francisco exige, pues, querer parecerse al Hijo, el camino, la verdad y la vida. Para 2026, he aquí una oración que debemos conservar, la de la memoria de san Francisco, el 4 de octubre: