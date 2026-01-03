Slow jogging: el secreto japonés para la longevidad

El profesor japonés Hiroaki Tanaka, fisiólogo deportivo de la Universidad de Fukuoka, ha creado el método del slow jogging, que revoluciona el enfoque del running<br>

La técnica del "slow jogging", basada en el ritmo "niko niko" ("sonrisa, sonrisa"), permite correr tan despacio que se puede hablar y respirar con facilidad sin quedarse sin aliento.

Tanaka, nacido en 1947, gracias a ella estableció a los 50 años su récord personal en maratón: 2:38:50, a pesar de un diagnóstico previo de cardiopatía que resultó ser erróneo.

Principios del slow jogging

El método se basa en cuatro elementos clave, accesibles para cualquier persona, independientemente de su edad o condición física. Corremos a un ritmo "niko niko", más lento que el trote (4-6 km/h para principiantes).

Con pasos cortos que aterrizan en la parte media del pie, a un ritmo de aproximadamente 180 pasos por minuto. La silueta permanece erguida, la mirada dirigida hacia delante y la respiración natural.

Beneficios para la salud

El jogging lento quema el doble de calorías que caminar, fortalece el corazón, reduce la presión arterial y los niveles de colesterol malo, ayuda a controlar la diabetes tipo 2 y reduce el riesgo de demencia.

Las sesiones regulares (30-60 minutos al día, 5 veces a la semana) mejoran la inmunidad, el estado de ánimo gracias a las endorfinas y previenen enfermedades de la civilización, como la obesidad o la arteriosclerosis.

Además, llevar a la práctica el trote lento, beneficia por completo a las articulaciones, por lo que es considerado uno de los deportes más suaves para el cuerpo, pero con gran cantidad de beneficios. Varios especialistas en el área, recomiendan practicar con regularidad este ejercicio, incluso más que correr.

Popularidad en Polonia y en el mundo

En Japón hay clubes de slow jogging y "maratones lentos", y el método ha ganado adeptos entre las personas mayores y los "oficinistas". En Polonia lo promueven asociaciones como Slow Jogging Polska, el libro de Magdalena Jackowska y eventos con la participación de Jolanta Kwaśniewska. Tanaka destaca: la falta de ejercicio envejece más rápido que la edad, así que "reduce la velocidad y sonríe".