Sagrada Familia: Alejandro Seoane tras los pasos de Gaudí

A los 13 años, Alejandro Seoane quedó prendado de la belleza de la Sagrada Familia de Barcelona. Lo tenía claro: algún día, quería continuar la obra de Gaudí. Desde 2013, es uno de los arquitectos de la famosa basílica española. Con la finalización prevista para 2026 de la Sagrada Familia, habló con Aleteia

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

Arquitecto que lleva doce años trabajando en la Sagrada Familia de Barcelona, ​​Alejandro Seoane desempeña un papel clave en la evolución de la basílica. Desde que se incorporó a la oficina técnica en abril de 2013, ha participado en numerosos proyectos importantes: la construcción de la sacristía oeste, los remates de las torres de los Evangelistas y de la Virgen María, el diseño de la planta de la basílica y el mobiliario litúrgico, incluyendo los bancos, la cruz, los cirios procesionales y diversos elementos decorativos de hierro forjado, tanto en el interior como en el exterior. Actualmente, trabaja en la ejecución de la fachada principal de la Sagrada Familia, la Fachada de la Gloria. Con la finalización prevista para 2026 de la Sagrada Familia, el arquitecto de 45 años habla con Aleteia sobre el progreso de la construcción de la catedral y explica cómo su trabajo inspira su vida.

Aleteia: Para Gaudí, la Sagrada Familia fue la obra de su vida. Y tú, ¿cuál es tu conexión con la basílica? ¿Qué significa para ti trabajar en un monumento tan legendario ?

Alejandro Seoane: Mi relación con la basílica comenzó a los 13 años. Visité una exposición en La Pedrera que me impactó profundamente, tanto que compré un libro de Joan Bassegoda i Nonell sobre el edificio. En ese libro, se mencionaba a menudo el taller de Gaudí en la Sagrada Familia, e insistí en que mi padre me llevara allí el fin de semana siguiente. El impacto de esa primera visita fue enorme. Recuerdo que, en ese momento, las fachadas del Nacimiento y la Pasión ya estaban terminadas, y la nave apenas comenzaba a levantarse: el coro y las primeras columnas estaban en construcción, y un vasto espacio estaba tomando forma. Desde ese día, supe que, de mayor, quería trabajar allí. Incluso antes de eso, quería estudiar arquitectura. No estaba centrado exclusivamente en la obra de Gaudí, pero ya tenía el deseo de ser arquitecto. Trabajar en la Sagrada Familia hoy representa para mí un gran reto y una gran responsabilidad.

¿Es capaz de conciliar la fidelidad al estilo de Gaudí con la innovación contemporánea?

Este es, sin duda, el gran reto al que nos enfrentamos en la Sagrada Familia: permanecer fieles al estilo de Gaudí e integrar simultáneamente las innovaciones de nuestro tiempo. Hoy en día, las técnicas de construcción e ingeniería están de nuestra parte. Nos permiten lograr una gran precisión y la máxima fidelidad posible a las formas y estructuras que Gaudí imaginó. Pero hay otro aspecto, cada vez más importante: el mundo de las infraestructuras y las instalaciones. Este es el principal reto al que nos enfrentamos hoy, ya que requiere espacios que no existían en la época de Gaudí, y debemos integrarlos sin alterar su diseño original. Mantener esta fidelidad sin introducir nuevos elementos que distorsionen la configuración de la basílica es, precisamente, el gran reto que tenemos ante nosotros.

¿Hubo algún elemento o detalle que te inspirara especialmente durante la construcción?

Es difícil elegir solo un elemento que me haya inspirado más, porque desde que empecé a trabajar en la Sagrada Familia en 2013, cada parte en la que he participado me ha enseñado algo. El primer gran proyecto en el que participé fue el diseño interior de la sacristía del lado de la fachada de la Pasión.

Se me encomendó definir todo el recinto interior, el mobiliario y la distribución del nivel principal. En este caso, me inspiré en la modulación geométrica que Gaudí utilizó en su mobiliario litúrgico y ebanistería, basada principalmente en el triángulo equilátero. Partiendo de esta forma básica —que utilizó, por ejemplo, para el ambón, los confesionarios de la cripta y las puertas del claustro del Roser—, estudié en detalle cómo trabajaba la madera, la ebanistería y la metalistería, y esto me sirvió de guía.

De acuerdo con las indicaciones de quien fue apodado «el arquitecto de Dios», la más alta de las 18 torres que coronan la basílica no superará los 177 metros de la montaña de Montjuic, que seguirá dominando el cielo de Barcelona. LLUIS GENE | AFP

Más tarde, cuando me encargaron el diseño de los bancos para los fieles, usé como referencia un banco de la cripta de la Colonia Güell, diseñado por el propio Gaudí. En realidad, es imposible centrarse en un solo elemento: la Sagrada Familia es tan vasta y compleja que cada nuevo proyecto nos inspira de una manera diferente. Siempre buscamos una referencia sólida, ya sea dentro de la propia basílica o en otras obras de Gaudí, para mantener la coherencia y la continuidad del diseño.

¿Cuáles son los principales retos técnicos o artísticos que quedan por superar antes de su finalización?

Actualmente, uno de los principales retos técnicos es la cruz que corona la torre central, dedicada a Jesucristo. Se trata de un elemento absolutamente único, no solo por su dimensión simbólica —una gran cruz de cuatro brazos que corona el templo—, sino también por su complejidad constructiva. Se utilizó hormigón de ultraalta resistencia con espesores mínimos de unos diez centímetros, mientras que la práctica habitual requeriría veinte centímetros. Esta reducción representa un importante reto técnico y de ingeniería. La cruz es una pieza prefabricada compuesta por seis partes: el fuste, la base, el mástil, el brazo de coronación y las cuatro plataformas de observación. Cada uno de estos componentes tuvo que ser diseñado y ensamblado con extrema precisión.

La Sagrada Familia es tan vasta y compleja que cada nuevo proyecto nos inspira de una manera diferente

De cara al futuro, otro reto será la construcción de una nueva fachada —la de la Gloria— comparable a las de la Natividad y la Pasión. En este caso, la dificultad técnica reside menos en el diseño que en la metodología constructiva: debemos trasladar un sistema tradicional de piedra sobre piedra y mortero a técnicas contemporáneas utilizando grandes elementos prefabricados, conservando al mismo tiempo la esencia y el espíritu originales de los campanarios de Gaudí. En cuanto al reto escultórico, la fachada de la Gloria representa una obra inmensa. Tres escultores trabajan actualmente en ella, y el conjunto tendrá el tamaño de un gran retablo: aproximadamente 45 metros de ancho y más de 60 metros de alto.

Más allá de su escala, su complejidad reside en su contenido simbólico: el Juicio Final, las obras de misericordia, los oficios… Es una representación del más allá, un tema históricamente difícil de abordar, y más aún en el siglo XXI, donde este tipo de iconografía es poco frecuente.

¿Hay algún elemento o detalle que desee destacar especialmente en la fase final de la obra?

En la fase final del proyecto, uno de los elementos que más espero es el gran pórtico de la fachada principal y, sobre todo, la gran escalera que cruzará la calle Mallorca. Este conjunto incluirá dos grandes monumentos —el del Agua y el del Fuego Purificador—, situados frente a las capillas del Baptisterio y del Santísimo Sacramento. Es un elemento muy innovador, tanto técnica como simbólicamente.

Construir sobre una calle implica muchas limitaciones estructurales, pero también es una operación de gran trascendencia formal. No se trata simplemente de una escalera con dos esculturas: según el diseño original de Gaudí, cada monumento alcanzará aproximadamente veinte metros de altura, casi el tamaño de un edificio de viviendas del Eixample.

Shutterstock

Gaudí ya había previsto esta solución. Elevó todo el nivel del templo aproximadamente cinco metros por encima de la calle Mallorca, ya que esta calle era, y sigue siendo, una vía vital que no podía interrumpirse. Por ello, la escalera está diseñada como un puente: una plataforma elevada que permite el paso de vehículos por debajo mientras los peatones cruzan por encima, sin desnivel. Así, el pavimento del templo se extenderá hasta el bloque opuesto, donde se formará esta gran escalera. Será como una plaza elevada, que conectará visual y simbólicamente la basílica con la ciudad, presidida por los dos monumentos de fuego y agua que marcarán la entrada principal.

¿Qué emociones o pensamientos te inspira la perspectiva de ver finalmente el proyecto terminado, después de más de un siglo de trabajo?

Recuerdo perfectamente mi primera visita a la Sagrada Familia cuando tenía 13 años. Desde entonces, iba todos los viernes después del colegio para ver cómo avanzaba la construcción. En aquel entonces, mi sueño era simplemente ver algún día el interior del templo terminado. Nunca imaginé que viviría para ver todo el edificio terminado. Por eso, a nivel personal, la emoción es inmensa. Recuerdo un artículo de periódico, allá por 1994 o 1995, que decía —con mucho optimismo— que la basílica podría estar terminada para el año 2100. Poder pensar hoy que la veremos terminada es un sentimiento increíblemente profundo y especial, porque conecta directamente con ese niño fascinado que vino a ver crecer el templo.

A los 13 años, mi sueño era simplemente ver algún día el interior del templo terminado. Nunca imaginé que viviría para ver todo el edificio terminado.