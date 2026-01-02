Aleteia
(VIDEO) Qué enseña la Iglesia sobre el nombre de Jesús

Guillermo Arévalo - publicado el 02/01/26
Invocar el nombre de Jesús es una oración sencilla y poderosa que ha sostenido la fe de los cristianos a lo largo de los siglos.

En medio del cansancio, la incertidumbre o el dolor, muchos cristianos descubren que basta un solo nombre para encontrar consuelo y fuerza: Jesús. Pronunciarlo con fe no es un gesto vacío, sino una súplica cargada de esperanza. Este nombre no solo identifica a Jesús, sino que también revela su misión central. Al ver el siguiente video, entenderás más acerca de esto que celebra nuestra Iglesia...

Tags:
cristianosJesúsnombrevideo
