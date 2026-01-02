Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Misa por la paz: León XIV llama a responder al “amor generoso de Dios”

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)

ALBERTO PIZZOLI | ALBERTO PIZZOLI

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 02/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En la solemnidad de María, Madre de Dios, y Jornada Mundial de la Paz, el Papa León llamó a acercarse con fe al pesebre como lugar por excelencia de paz, desarmado y desarmante y lugar de bendición

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

“La liturgia nos recuerda, al comenzar este nuevo año, que cada día puede convertirse, para cada uno de nosotros, en el inicio de una nueva vida gracias al amor generoso de Dios, su misericordia y la respuesta de nuestra libertad”, declaró el Papa León XIV durante la misa celebrada en la Basílica de San Pedro el 1 de enero de 2026, Solemnidad de María, Madre de Dios, que también conmemora la 59.ª Jornada Mundial de la Paz. Su mensaje para esta Jornada , titulado “La paz sea con todos ustedes. Hacia una paz desarmada y desarmadora”, se publicó el 18 de diciembre.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
papa leon xivpazvirgen maria
banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día