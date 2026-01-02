Informe Fides 2025: 17 misioneros fueron asesinados en todo el mundo

El 30 de diciembre de 2025, la Agencia de Noticias Fides publicó su informe anual sobre sacerdotes y agentes pastorales asesinados durante el último año. Este documento, que probablemente no sea exhaustivo, pero ofrece un panorama de la persecución que sufre la Iglesia católica en todo el mundo, enumera un total de 1 7 víctimas documentadas: 10 sacerdotes diocesanos, dos seminaristas, dos monjas y tres laicos, con diez víctimas registradas en África, el continente más afectado.

La agencia de noticias Fides publicó, el 30 de diciembre, un informe sobre el número de misioneros asesinados durante el año 2025. Diecisiete personas en todo el mundo, tres más que en 2024, dieron su vida por Cristo

África

En cuanto a Burkina Faso, donde los ataques yihadistas han causado numerosas víctimas cristianas indocumentadas en los últimos meses, el informe menciona los nombres de los catequistas Mathias Zongo y Christian Tientga, asesinados el 25 de enero por un grupo de hombres armados cuando circulaban en motocicleta cerca de la localidad de Bondokuy.

Sierra Leona, un país de África Occidental con muy poca cobertura mediática, ha registrado la muerte del padre Augustine Dauda Amadu, asesinado la noche del 30 de agosto en su domicilio situado en el barrio de Burma 3, en las afueras de Kenema.

En Kenia, el padre Alloyce Cheruiyot Bett fue asesinado a tiros el 22 de mayo en la región de Tot, en la Meseta Occidental. Acababa de celebrar misa en la comunidad católica de la aldea de Kakbiken cuando hombres armados abrieron fuego; una de las balas impactó al padre Bett en el cuello, matándolo instantáneamente.

En Sudán, un país asolado por una terrible guerra civil entre el ejército leal y un grupo paramilitar, el padre Luka Jomo, sacerdote de la ciudad sitiada de El Fasher, fue asesinado por metralla que también se cobró las vidas de dos jóvenes.

El país más afectado este año es Nigeria, con cinco personas asesinadas dentro de la Iglesia católica local: los sacerdotes Sylvester Okechukwu, Godfrey Chukwuma Oparaekwe y Matthew Era, y los seminaristas Andrew Peter y Emmanuel Alabi.

América

El continente americano registra cuatro víctimas. En Haití, las monjas Evanette Onezaire y Jeanne Voltaire, pertenecientes a la congregación de las Hermanitas de Santa Teresita del Niño Jesús, fueron asesinadas el 31 de marzo en Mirebalais, en el centro del país, por miembros de bandas armadas.

En México, el padre Bertoldo Pantaleón Estrada, sacerdote cuya desaparición se reportó el 4 de octubre en Cocula, Guerrero, fue encontrado muerto el 6 de octubre entre los pueblos de Zumpango y Mezcala. Finalmente, en Estados Unidos, el padre Arul Carasala, sacerdote y párroco de la iglesia de San Pedro y San Pablo en Seneca, ciudad del noreste de Kansas, fue asesinado a tiros el 3 de abril por un hombre mientras se encontraba en su rectoría.

Asia y Europa

Asia ha perdido a dos misioneros: en Myanmar, el padre Donald Martin, sacerdote diocesano de 44 años de la Arquidiócesis de Mandalay, se convirtió en el primer sacerdote católico birmano asesinado en el conflicto civil que ha asolado el país. Su cuerpo sin vida, mutilado y desfigurado por heridas de arma blanca, fue encontrado el 14 de febrero por feligreses en los terrenos de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, donde era párroco.

En Filipinas, el laico Mark Christian Malaca, de 39 años, profesor de la Academia St. Stephen, fue asesinado a tiros el 4 de noviembre por atacantes desconocidos en el pueblo de San Juan, donde vivía.

Además, Europa también lamenta el asesinato del sacerdote Grzegorz Dymek, de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Kłobuck, en la archidiócesis de Częstochowa. Fue estrangulado en su rectoría el 13 de febrero.

Más de 600 víctimas desde principios de siglo

Los autores del documento señalan que, desde el año 2000, no menos de 626 misioneros y agentes pastorales han sido asesinados en todo el mundo. Destacan que el término "misionero" no se refiere únicamente a quienes ejercen su ministerio en territorios de misión, sino, de forma más amplia, a todas las personas bautizadas que realizan labores apostólicas.

A modo de comparación, la agencia de noticias Fides, vinculada al Dicasterio para la Evangelización, registró 115 misioneros asesinados en el periodo 1980-1989 y 604 en la década 1990-1999. El año 1994 sigue siendo el más mortífero hasta la fecha, con 274 víctimas registradas, principalmente debido al genocidio de Ruanda, que causó la muerte de 248 agentes pastorales, entre ellos tres obispos, 103 sacerdotes y 65 religiosas.

En los últimos años, la cifra más alta se alcanzó en 2018, con 40 misioneros asesinados. El informe anterior, de 2024, registró la muerte violenta de 13 misioneros y agentes pastorales católicos en todo el mundo.