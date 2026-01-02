Aleteia
Informe Fides 2025: 17 misioneros fueron asesinados en todo el mundo

I.Media - publicado el 02/01/26
La agencia de noticias Fides publicó, el 30 de diciembre, un informe sobre el número de misioneros asesinados durante el año 2025. Diecisiete personas en todo el mundo, tres más que en 2024, dieron su vida por Cristo

El 30 de diciembre de 2025, la Agencia de Noticias Fides publicó su informe anual sobre sacerdotes y agentes pastorales asesinados durante el último año. Este documento, que probablemente no sea exhaustivo, pero ofrece un panorama de la persecución que sufre la Iglesia católica en todo el mundo, enumera un total de 17 víctimas documentadas: 10 sacerdotes diocesanos, dos seminaristas, dos monjas y tres laicos, con diez víctimas registradas en África, el continente más afectado.

cristianos perseguidosiglesia catolicamisionero
