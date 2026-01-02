Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

En el Ángelus, el Papa León XIV insta a construir una “era de paz”

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)

Fot. Vatican Media

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 02/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
"En este día, recemos todos juntos por la paz: primero entre las naciones ensangrentadas por los conflictos y la miseria, pero también en nuestros hogares, en las familias heridas por la violencia y el sufrimiento", instó el pontífice

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

“Mientras el ritmo de los meses se repite, el Señor nos invita a transformar nuestra era inaugurando finalmente una era de paz y amistad entre todos los pueblos”, dijo el Papa León XIV durante el rezo del Ángelus el 1 de enero de 2026. Poco después de celebrar la Misa de la Solemnidad de María, Madre de Dios, en la Basílica de San Pedro, y en el contexto de la 59.ª Jornada Mundial de la Paz, el Papa ofreció sus “deseos de paz y bienestar” a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
angeluspapa leon xivpaz
banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día