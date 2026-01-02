Aleteia
separateurCreated with Sketch.

El Papa León XIV expresa su compasión por las víctimas del incendio en Crans-Montana, Suiza

MAXIME SCHMID | MAXIME SCHMID

I.Media - publicado el 02/01/26
El incendio ha ocasionado la muerte de 47 personas; sin embargo, la cifra podría aumentar pronto debido al número de desaparecidos, víctimas sin identificar y enfermos en estado crítico.

“Tras conocer el trágico incendio ocurrido en Crans-Montana la noche del 1 de enero, que causó más de cuarenta muertos y numerosos heridos”, el Papa León XIV “se une al dolor de las familias y de toda la Confederación Suiza”, indicó el cardenal Pietro Parolin en este telegrama dirigido al obispo de Sión, monseñor Jean-Marie Lovey, y difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el mediodía del 2 de enero de 2026.

Tags:
mundopapa leon xivvictimas
