El Papa León XIV expresa su compasión por las víctimas del incendio en Crans-Montana, Suiza

“Tras conocer el trágico incendio ocurrido en Crans-Montana la noche del 1 de enero, que causó más de cuarenta muertos y numerosos heridos”, el Papa León XIV “se une al dolor de las familias y de toda la Confederación Suiza”, indicó el cardenal Pietro Parolin en este telegrama dirigido al obispo de Sión, monseñor Jean-Marie Lovey, y difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el mediodía del 2 de enero de 2026.

El incendio ha ocasionado la muerte de 47 personas; sin embargo, la cifra podría aumentar pronto debido al número de desaparecidos, víctimas sin identificar y enfermos en estado crítico.

El Papa desea así "expresar su compasión y preocupación a los familiares de las víctimas" tras este incendio que se declaró alrededor de la 1:30 am de la noche del 31 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026, aparentemente debido al uso de velas pirotécnicas por parte de los camareros del bar "Le Constellation", donde cientos de personas estaban reunidas para celebrar la Nochevieja.

El incendio se propagó rápidamente en un sótano y provocó una explosión que causó numerosas víctimas, tanto por el fuego como por la estampida hacia las salidas. El número de muertos provisional asciende a al menos 47, pero algunos cuerpos son difíciles de identificar.

Es probable que el número de muertos aumente, ya que aproximadamente 80 de los 115 heridos permanecen en estado crítico. Este desastre ha provocado una movilización masiva de los servicios de emergencia. Las personas con quemaduras graves han sido evacuadas a hospitales de toda Suiza y de otros lugares, incluso en el norte de Italia, donde seis ciudadanos siguen desaparecidos.

El cardenal Parolin declaró que el Papa "reza al Señor para que acoja a los difuntos en su morada de paz y luz, y para que sostenga el ánimo de quienes sufren en el corazón o en el cuerpo". Pide que "la Madre de Dios, en su ternura, traiga el consuelo de la fe a todos los afectados por esta tragedia y los mantenga en la esperanza".

Suiza de luto

Localmente, el sitio web cath.ch informa que el obispo Jean-Marie Lovey presidirá y predicará una misa el 4 de enero a las 10:00 h en la iglesia de Crans. El párroco de Montana, el presidente del Consejo Sinodal, Stephan Kronbichler, y el presidente del Sínodo Suizo, Gilles Cavin, también estarán presentes en la misa. Además, varios cientos de personas se congregaron espontáneamente la noche del 1 de enero, alrededor de las 20:00 h, cerca de este bar de Crans-Montana, para rendir homenaje a las víctimas.

Un poco antes, a las 18:00, el obispo de Sion, Monseñor Jean-Marie Lovey, presidió la misa, en la que predicó el padre Alexandre Barras, párroco de Crans-Montana. "Al menos 400 personas asistieron a la misa. La iglesia estaba llena; algunos tuvieron que quedarse afuera. Había feligreses, pero también rescatistas", declaró a cath.ch el padre Pierre-Yves Maillard, vicario general de la diócesis de Sion.