7 razones lógicas para amar a un bebé recién nacido

Desde el aliento de un bebé recién nacido hasta el temblor de sus barbillas, estas pequeñas almas despiertan algo sagrado en nosotros. Aquí 7 razones notables

La llegada de un bebé, siempre trae luz al mundo y nos alegra el corazón. Ya sea tu propio hijo, un nieto o el bebé que ves durante cinco minutos en la fila de la caja, la reacción es universal: nos derretimos. Pero, ¿qué tienen exactamente estos pequeños seres humanos que nos llenan de tanta admiración, ternura y amor? Las razones no son solo biológicas. Son profundamente espirituales.

1 La fragancia celestial

New Africa | Shutterstock

¡Ohhhh, ese olor a recién nacido! Ya sabes cuál es: tan único que no se puede embotellar. Es casi como si estos pequeños bultitos llegaran envueltos en un envoltorio celestial, y al desenvolverlos dejaran un aroma persistente que se adhiere a cada centímetro de sus diminutos cuerpos. Y luego está ese leve rastro de aliento de bebé: cálido, lechoso, increíblemente tierno. Los científicos dirían que ayuda a los padres a crear vínculos; nosotros diríamos que es un pequeño soplo de gracia. Familiar, tranquilizador y lleno de ternura, el aroma de un bebé nos recuerda suavemente que todo irá bien.

2 Sus piececitos diminutos (y todo lo demás)

¿Alguna vez has visto algo más perfecto que los pies de un bebé? Cada dedo es como una escultura en miniatura, cada planta es increíblemente suave. Así como: los dedos rizados, sus pequeños hombros, la piel flácida en la que aún están "creciendo". Es el tipo de belleza que te deja sin aliento, no es llamativa ni estridente, sino humilde y sagrada.

3 El temblor del mentón antes de llorar

Justo antes de empezar a llorar, muchos recién nacidos tienen un momento en el que les tiembla el mentón. Es tan delicado, tan sincero, que casi te rompe el corazón. Ese temblor no es solo el preludio de las lágrimas, es una señal de confianza. La vulnerabilidad de un bebé nos recuerda la nuestra, y sin embargo ellos se enfrentan al mundo con total franqueza. Qué valientes son.

4 Una lección sobre la dependencia

En nuestra cultura de independencia, los bebés son refrescantemente sinceros en sus necesidades. Lo necesitan todo. Y, sin embargo, de alguna manera, esto no se percibe como una carga. Su indefensión invita al amor, y su mera existencia despierta lo mejor de nosotros: compasión, atención, presencia.

5 Esperanza, envuelta

Cada recién nacido es un nuevo capítulo. Un nuevo comienzo. Una promesa de que la vida continúa, y no solo eso, sino que incluso puede mejorar. Cada bebé lleva consigo el potencial tácito de un futuro lleno de belleza, bondad y tal vez incluso santidad. Son esperanza con latido.

6 Un espejo de la ternura de Dios

Anna Zhukkova | Shutterstock

En las Escrituras, Dios a menudo compara su amor con el de un padre: cariñoso, atento, protector. Sostener a un recién nacido nos permite vislumbrar ese amor. Su respiración tranquila, su instinto de descansar en los brazos de alguien... todo ello apunta al consuelo para el que estamos hechos. Como nos recuerda el Catecismo: "La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción". Y una vez que esa vida llega al mundo, la protegemos no solo con leyes, sino con amor.

7 Un motivo para sonreír en el pasillo de los cereales

Seamos sinceros: incluso un día largo se vuelve un poco más alegre cuando hay un bebé cerca. Hay algo en ellos, ya sea la forma en que se estiran o fruncen el ceño mientras piensan en cosas serias, que hace sonreír a los desconocidos. Y al hacerlo, unen a las comunidades, aunque solo sea por un momento.