“Soy el lápiz de Dios”, dice Anna, pintora de la Divina Misericordia

Comenzó a los 16 años. A partir de ahí, cientos de cuadros de la Divina Misericordia pintados por ella han encontrado su hogar alrededor del mundo. "Me convertí en una pintora de la Divina Misericordia", dice entre sonrisas

"Si no rezara, solo estaría manchando el lienzo con pintura", dice la artista. Al pintar imágenes de la Divina Misericordia, descubre cuánto obra Dios a través de ella.

Anna Janowiak-Markiewicz amaba la pintura desde pequeña. Sus obras decoraban los pasillos de sus escuelas primarias y secundarias, presagiando que el arte podría convertirse en su forma de vida. Tenía 14 años cuando quedó cautivada por el "Diario" de Sor Faustina, que su abuela le había regalado. Le fascinaba la idea de que Dios nos ama tan profundamente que está dispuesto a perdonar todos los pecados. Basta con pedirlo en la confesión... El "Diario" se convirtió en su guía en la vida, y a los 16 años pintó su primera imagen de Jesús Misericordioso. Era más grande que ella y terminó en una iglesia de Rybnik.

"Dios tuvo una misericordia especial conmigo siendo una pintora muy joven, porque el cuadro no era bonito", sonríe Anna. Posteriormente, se crearon más cuadros, "Jesús, en ti confío", para destinatarios en Polonia y en el extranjero.

La imagen más querida por Anna es la del Señor Jesús Misericordioso. La pinta desde que tenía 16 años. archiwum własne artystki

Milagrosamente salvado

Anna, fascinada por el amor de Dios, compartió su experiencia con sus amigos en la escuela, durante sus estudios de pintura en la Universidad Adam Mickiewicz y en el trabajo. Su pasión compartida por la pintura la unió a Grzegorz, con quien se casó en 2003, poco después de graduarse. Fue entonces cuando su vocación de acompañar a las personas en sus necesidades con talento, oración y comprensión comenzó a madurar aún más.

Esperar el nacimiento de sus dos hijas fue un gran reto. Su primer embarazo fue de alto riesgo. Respiraron aliviados cuando nació Ula, una bebé de 1700 gramos, que requería cuidados especiales por ser prematura.

Durante su segundo embarazo, necesitó aún más atención y cuidados. A partir de la semana 19, Anna tuvo que guardar reposo absoluto, ya que las contracciones se producían decenas de veces al día. Parecía inevitable que perdiera el bebé.

Su esposo dejó su trabajo para cuidarla. La alimentaba con cariño, la ayudaba a vestirse y la llevaba al coche cuando iban a hacerse pruebas. Sus suegros, que vivían cerca, y las dos hermanas de Anna y Grzegorz fueron un gran apoyo.

Durante sus hospitalizaciones por complicaciones del embarazo, Anna aprendió a perseverar en la voluntad de Dios, algo que le resultaba muy difícil. Y compartió su esperanza con otras madres preocupadas.

Anna Jankowiak Markiewicz z mężem Grzegorzem i córkami: Ulą i Julianną. Archiwum własne artystki

Cinturón de Santo Domingo

Me animé y confié en Dios con todas mis fuerzas cuando recibí el sacramental, llamado cinturón de Santo Domingo —dice—. Las hermanas dominicas de Cracovia lo envían en forma de cinta para atárselo a la cintura, y al mismo tiempo rezan a diario por las mujeres que lo recibieron y por sus hijos no nacidos.

Dios intervino: Ana llevó su embarazo hasta la semana 38. ¡El experimentado médico jefe no podía creer que el parto de casi cinco meses hubiera terminado tan bien! ¡Julka pesó 2 kg y 120 g!

Ambas niñas se convirtieron en hermosas jóvenes apasionadas por la pintura y la música.

En 2024, Anna Markiewicz pintó tres cuadros para la Ciudad de Navidad en Belén. Pintados en la intimidad de un modesto ático, iluminados por la alegría de la Navidad, llevarán alegría al lugar donde nació Dios. archiwum własne artystki

La historia del amor de Dios

Anna trabajó en diversos lugares, conociendo constantemente gente nueva. Descubrió que esto le permitía hablarles una y otra vez sobre Dios: sobre la milagrosa transubstanciación del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre del Señor.

archiwum własne artystki

Durante este tiempo, también pintó, principalmente, iconos e imágenes de “Jesús, en Ti confío”, que se encontraron en Estados Unidos, Kenia, Camerún, República Centroafricana, Sudáfrica y muchos otros países.

"En total, pinté cientos", sonríe. "Me convertí en una pintora de la Divina Misericordia".

En 2024, fundó su propio estudio de arte, "Smile in the Attic", y se convirtió aún más en confidente de la gente.

"Cuando mis clientes me piden que pinte un icono, suelen confiarme diversos asuntos", dice. "Y yo los encomiendo a la Sagrada Comunión, y mientras trabajo, canto la Coronilla de la Divina Misericordia o rezo el rosario por sus intenciones".

A menudo escucha que un dolor que la angustiaba profundamente ha remitido, o que una madre agradece a alguien por orar por su hijo, quien estuvo al borde del suicidio pero de repente recuperó la paz mental. Sucedió que, después de orar mientras pintaban una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, un matrimonio en crisis se salvó. Primero, todos los falsos amigos se fueron, y la situación pareció empeorar. Luego, la pareja forjó un vínculo mucho más profundo y nació un hijo.

"La gente me abre su corazón, me confía sus preocupaciones, y yo se las entrego al Señor", dice Anna Janowiak-Markiewicz. "El Creador me hizo una pequeña compañera en su miseria, y trato de hacerlo de una manera que les haga amar la voluntad de Dios".

archiwum własne artystki

Estar de acuerdo con la voluntad de Dios

No siempre es fácil, porque las cosas no siempre salen como esperamos. Mientras pintaba, Anna también acompañaba a madres en duelo cuyos hijos padecían cáncer. Esperaban un milagro. Lamentablemente, Józio y Feliks fallecieron.

"Fue una experiencia difícil para mí", dice. "Solo un sacerdote de inmensa fe, el padre Marcin, pudo explicármelo. 'Rezas como te piden tus padres', dijo, 'pero no sabes cuál es la mejor solución desde la perspectiva de Dios. Para el plan general de Dios, la muerte es una parte natural de la vida, y cada uno de nosotros se encamina hacia ella. Somos los únicos que hemos aprendido a tratarla como un fracaso...'"

"En estos casos, se necesita mucha humildad para aceptar que Dios tiene un plan mejor que el nuestro", dice Anna. "Sobre todo porque implica sufrimiento... Esto también me enseña que las oraciones que Dios concede no son obra mía".

A petición de los Guerreros de María, su marido Grzegorz se ocupó de la figura del Señor Jesús pasional, devastada tras la profanación. A partir de casi 100 fragmentos de la figura destrozada, reconstruyó el cuerpo del Salvador, mientras que Anna se encargó de la capa superior de la restauración. La cruz encontró su lugar en Dębowiec, en la Iglesia de Nuestra Señora de Salento, reuniendo a cientos de corazones conmovidos durante la consagración. archiwum własne artystki

El lápiz de Dios

Anna sueña con restaurar la belleza de la liturgia y la imaginería en la Iglesia Católica. Para que, como en los períodos gótico y barroco, se creen las obras más bellas para Dios y enseñen a la gente sobre su amor.

Hace unos años leyó que Leonardo da Vinci dibujaba sus dibujos con un lápiz sin color, que con el tiempo se oxidaba hasta alcanzar los marrones sutiles que conocemos hoy.

"Yo también me siento como un lápiz sin color", dice. "Por eso, cuando pinto, siempre rezo sinceramente para que Dios saque de mi obra, invisible por ahora, lo que es más importante para Él. Esto también aplica a la vida de las personas para las que pinto".