[RECETA] Pastel de miel según el Libro de los Reyes

La miel, regalo de la naturaleza, expresa la dulzura de las bendiciones divinas. La sémola, fruto del trabajo humano, recuerda el esfuerzo y la paciencia. Juntos, forman un pastel a la vez humilde y real

"Lleva diez panes, galletas, un tarro de miel y ve a buscarlo a su casa", se lee en el Libro de los Reyes (1 Reyes 14-3). Las galletas de miel aparecen en varios pasajes bíblicos, a menudo como ofrenda o regalo. En la Antigüedad del Próximo Oriente, la miel sustituía al azúcar y era símbolo de dulzura y promesa. Por lo que puedes hacer este rico pastel de miel y sémola.

Estas tortas, hechas de harina o sémola, ligadas con aceite y endulzadas con miel, recuerdan la Tierra Prometida descrita como "una tierra que mana leche y miel" (Éxodo 3-8). Tienen una dimensión litúrgica: dulzura ofrecida a Dios, dulzura compartida entre los hombres. Probar un pastel así es saborear tanto la riqueza de la Creación como la bondad del Creador. En Oriente, el pastel de sémola sigue estando presente. Los sultanes otomanos lo tenían en sus mesas, rociado con agua de azahar.

La miel, regalo de la naturaleza, expresa la dulzura de las bendiciones divinas. La sémola, fruto del trabajo humano, recuerda el esfuerzo y la paciencia. Juntos forman un pastel a la vez humilde y real. Ofrecer o compartir un pastel de miel es recordar que toda verdadera dulzura es ante todo un don de Dios. Este postre bíblico une la sencilla comida del pueblo, la ofrenda cultual y el festín espiritual.

Pastel de sémola y miel

Ingredientes (6 personas):

- 200 g de sémola fina de trigo duro

- 50 g de harina fina (opcional)

- 80 g de miel + 2 cucharadas soperas para la cobertura

- 60 g de aceite de oliva suave (o mantequilla clarificada para una versión real)

- 100 ml de leche (o agua para una versión más rústica)

- Una pizca de sal

- Opcional: unos piñones o dátiles picados (inspiración oriental)

Preparación

1. Mezclar en un bol grande la sémola, la harina, la sal y el aceite de oliva hasta obtener una textura arenosa.

2. Unir: añadir la leche y la miel derretida. Mezclar suavemente hasta formar una masa flexible.

3. Cocción: verter en un molde engrasado. Hornear a 180 °C durante 25-30 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

4. Cobertura: al sacarlo del horno, rociar con miel líquida. Dejar enfriar para que el pastel se impregne.