Casi tres millones de peregrinos han visto a León XIV desde su elección

La Prefectura de la Casa Pontificia publicó sus datos el 30 de diciembre de 2025 sobre el número de peregrinos que visitaron el Vaticano durante el año pasado, marcado por el Jubileo, un evento que se celebra cada 25 años para animar a los católicos a viajar a Roma para recibir el perdón de sus pecados. Se registraron casi 250.000 peregrinos a principios de año, a pesar de que la hospitalización del Papa Francisco interrumpió el calendario jubilar, y casi tres millones tras la elección del nuevo Papa León XIV.

La Prefectura de la Casa Pontificia estima que 3.176.620 personas asistieron a audiencias y celebraciones litúrgicas en el Vaticano durante el año 2025. Esta cifra no incluye eventos celebrados fuera del microestado, como el encuentro final del Jubileo de los Jóvenes, que reunió a más de un millón de participantes en el campus de Tor Vergata en pleno verano.

Los últimos meses del pontificado del Papa Francisco, marcados por su hospitalización de 38 días en el Hospital Gemelli, registraron un total acumulado de 262.820 participantes, incluyendo 65.000 en ocho audiencias generales y jubilares, y 10.320 en audiencias especiales; la última de las cuales se concedió al personal del Hospital Gemelli, que fue recibido en el Vaticano el 16 de abril en agradecimiento por la atención brindada. Además, 130.000 personas pudieron ver al Papa Francisco durante el rezo del Ángelus a principios de año.

Desde la pasada primavera, el Vaticano ha entrado naturalmente en un nuevo ciclo, en el que la elección del nuevo Papa ha provocado un resurgimiento de la curiosidad y la asistencia, palpable también en las estadísticas generales del Jubileo.

Del 8 de mayo al 30 de diciembre de 2025, la Prefectura de la Casa Pontificia registró un total de 2.913.000 participantes en los eventos del Vaticano en presencia de León XIV. Estas asistencias se distribuyen entre 1.069.000 participaciones en las 36 audiencias generales y jubilares, 148.300 en audiencias especiales, 795.500 en celebraciones litúrgicas y 900.000 en el Ángelus.