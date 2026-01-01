Aleteia
Casi tres millones de peregrinos han visto a León XIV desde su elección

pope-leo-xiv-canonisation-blessed-carlo-acutis-and-blessed-pier-giorgio-frassati

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 01/01/26
Con la llegada del fin de año, la Prefectura de la Casa Pontificia ha publicado las cifras de peregrinos que visitaron el Vaticano durante 2025

La Prefectura de la Casa Pontificia publicó sus datos el 30 de diciembre de 2025 sobre el número de peregrinos que visitaron el Vaticano durante el año pasado, marcado por el Jubileo, un evento que se celebra cada 25 años para animar a los católicos a viajar a Roma para recibir el perdón de sus pecados. Se registraron casi 250.000 peregrinos a principios de año, a pesar de que la hospitalización del Papa Francisco interrumpió el calendario jubilar, y casi tres millones tras la elección del nuevo Papa León XIV.

