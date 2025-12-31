Vaticano: un resumen del 2025 en imágenes (GALERÍA)

Deseo donar en 3 clics
El 2025 prometía ser un año frenético para el Vaticano, con un estimado de 30 millones de peregrinos que viajarían a la Ciudad Eterna con motivo del Jubileo ordinario; sin embargo, en marzo, el fallecimiento del Papa Francisco dio un giro a la historia.
Aleteia te presenta las 12 imágenes que resumen el año: un viaje soñado por el Papa Francisco y concretado por León XIV, la canonización los jóvenes Pier Giorgio y Carlo Acutis, y primer encuentro de León con la juventud católica del mundo.