Vaticano: un resumen del 2025 en imágenes (GALERÍA)

El 2025 fue un año extraordinario para el pequeño Estado del Vaticano, con un jubileo que inició con un pontífice y será clausurado por otro, dos canonizaciones muy esperadas y un viaje ecuménico que marcó la historia. Este es el resumen de Aleteia en 12 imágenes

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

El 2025 prometía ser un año frenético para el Vaticano, con un estimado de 30 millones de peregrinos que viajarían a la Ciudad Eterna con motivo del Jubileo ordinario; sin embargo, en marzo, el fallecimiento del Papa Francisco dio un giro a la historia.

Aleteia te presenta las 12 imágenes que resumen el año: un viaje soñado por el Papa Francisco y concretado por León XIV, la canonización los jóvenes Pier Giorgio y Carlo Acutis, y primer encuentro de León con la juventud católica del mundo.

Las 12 imágenes que resumen el 2025 en el Vaticano: