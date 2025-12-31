León XIV celebra las Vísperas de la solemnidad de María Madre de Dios, y el rezo del Te Deum

"¿Qué podemos desear para Roma? Que sea digna de sus pequeños: niños, ancianos solos y frágiles, familias que luchan por llegar a fin de mes, hombres y mujeres que han venido de lejos con la esperanza de una vida digna", dijo el Papa León XIV el 31 de diciembre de 2025, en su último discurso del año, con motivo de las primeras vísperas de la solemnidad de María Madre de Dios, celebrada en la Basílica de San Pedro.

El significado de esta liturgia en honor a la Madre de Dios es "dar voz a todos los corazones y rostros que han pasado bajo estas bóvedas y en las calles de esta ciudad" durante este Año Santo, un evento que se organiza cada 25 años y está dedicado a ofrecer a los católicos la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados.

"En nuestro tiempo, sentimos la necesidad de un designio sabio, benévolo y misericordioso", a diferencia de aquellos que "envuelven al mundo hoy como ayer", enfatizó León XIV. El Papa se pronunció contra estas "estrategias, que buscan conquistar mercados, territorios y esferas de influencia". El primer papa nacido en Estados Unidos denunció firmemente "las estrategias armadas, camufladas en retórica hipócrita, proclamas ideológicas y falsos motivos religiosos".

Por el contrario, al igual que María, a quien se honra cada 1 de enero, "Dios ama esperar con el corazón de los humildes, y lo hace involucrándolos en su plan de salvación", explicó el obispo de Roma. "Cuanto más hermoso es el plan, mayor es la esperanza", enfatizó.

“De hecho, el mundo avanza así, impulsado por la esperanza de mucha gente sencilla, desconocida pero no para Dios”, subrayó el pontífice, rindiendo homenaje a “quienes, a pesar de todo, creen en un mañana mejor, porque saben que el futuro está en manos de Aquel que ofrece la mayor esperanza”.

Caminando tras los pasos del apóstol Pedro

Este fue el caso del apóstol Simón, llamado Pedro, a quien Jesús "dio una fe tan sincera y generosa que el Señor pudo fundar allí su Iglesia", explicó el obispo de Roma. Destacó que el propósito principal de la peregrinación jubilar es venir a orar ante su tumba, donde peregrinos de todo el mundo acuden para renovar su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios.

“Hoy, queridos hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por el don del Jubileo, que ha sido un gran signo de su plan de esperanza para la humanidad y el mundo”, instó el Papa. Agradeció a todos aquellos que, durante el año 2025, “trabajaron al servicio de los peregrinos y para hacer Roma más acogedora”, recordando que “este fue, hace un año, el deseo del amado Papa Francisco”.

"Que esta ciudad, animada por la esperanza cristiana, esté al servicio del plan de amor de Dios sobre la familia humana", concluyó León XIV, invocando "la intercesión de la Santa Madre de Dios, Salus Populi Romani", a la que su predecesor era muy apegado.

Esta celebración se realizó en presencia del alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, quien participó activamente en la organización del Jubileo, que atrajo a más de 30 millones de visitantes a la ciudad durante los últimos 12 meses. Concluyó con el canto del Te Deum, en agradecimiento por el año transcurrido.

Oración ante el belén en la Plaza de San Pedro

Al final de la liturgia, siguiendo la tradición, el Papa se dirigió a la Plaza de San Pedro para rezar ante el pesebre instalado en su centro, procedente este año de la región de Salerno, cerca de Nápoles. La banda de la Guardia Suiza interpretó melodías de villancicos famosos como "Noche de paz", "Noche de paz", "L'Arlésienne" de Bizet y "No es el divino niño".

El Papa fue guiado en su visita por la presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Sor Raffaella Petrini, quien lo recibió al descender de su coche. Subió a la plataforma para venerar al Niño Jesús y bendecir a la multitud.