León XIV celebra las Vísperas de la solemnidad de María Madre de Dios, y el rezo del Te Deum

I.Media - publicado el 31/12/25
“Hoy, queridos hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por el don del Jubileo, que ha sido un gran signo de su plan de esperanza para la humanidad y el mundo”, declaró el Papa en su último mensaje del año

"¿Qué podemos desear para Roma? Que sea digna de sus pequeños: niños, ancianos solos y frágiles, familias que luchan por llegar a fin de mes, hombres y mujeres que han venido de lejos con la esperanza de una vida digna", dijo el Papa León XIV el 31 de diciembre de 2025, en su último discurso del año, con motivo de las primeras vísperas de la solemnidad de María Madre de Dios, celebrada en la Basílica de San Pedro.

