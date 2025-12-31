La invitación de León XIV para terminar el 2025

En su última audiencia general de 2025, el Papa León XIV invitó a los peregrinos a "hacer un honesto examen de conciencia" Deseo donar en 3 clics
Al final de este año, "estamos llamados hoy a meditar sobre lo que el Señor ha hecho por nosotros durante el año transcurrido, así como a hacer un honesto examen de conciencia, para evaluar nuestra respuesta a sus dones y pedir perdón" por los talentos no utilizados, explicó León XIV durante la audiencia general del 31 de diciembre de 2025, organizada excepcionalmente al aire libre, en la Plaza de San Pedro.
Ante los miles de fieles reunidos para esta última catequesis del Papa León XIV del año 2025, el pontífice ofreció una meditación sobre el final de este año jubilar, un evento organizado cada 25 años por la Iglesia católica para invitar a los cristianos a acudir a Roma para recibir el perdón de sus pecados.
“El año pasado estuvo marcado por acontecimientos significativos: algunos alegres, como la peregrinación de numerosos fieles con motivo del Año Santo; otros dolorosos, como la muerte del difunto Papa Francisco y las guerras que siguen devastando el mundo”, explicó León XIV. En este 31 de diciembre, “la Iglesia nos invita a poner todo en las manos del Señor, a encomendarnos a su Providencia”, enfatizó el pontífice.
Desarrollando los temas del "camino" y del "destino", León XIV recordó que "este año, innumerables peregrinos han venido de todo el mundo para rezar ante la tumba de Pedro y confirmar su adhesión a Cristo".
Este gesto nos recuerda que toda nuestra vida es un camino, cuyo fin último trasciende el espacio y el tiempo, para alcanzar su plenitud en el encuentro con Dios y en la comunión plena y eterna con Él. También destacó que cruzar la Puerta Santa representaba, para muchos peregrinos, cruzar el umbral de una nueva vida, animada por la gracia, a imagen del Evangelio. Este camino continúa más allá del Jubileo, porque a través del bautismo, Dios se ha convertido en nuestro compañero en el camino de la verdadera Vida, afirmó el Papa.
León XIV concluyó su intervención repitiendo las palabras de san Pablo VI al final del Jubileo de 1975: "¡Dios es Amor! Esta es la revelación inefable con la que el Jubileo, con su pedagogía, su indulgencia, su perdón y, finalmente, su paz, llena de lágrimas y alegría, quiso llenar nuestras almas hoy y nuestras vidas para siempre: ¡Dios es Amor! ¡Dios me ama! ¡Dios me esperaba y lo he encontrado! ¡Dios es misericordia! ¡Dios es perdón! ¡Dios es salvación! ¡Dios, sí, Dios es vida!", declaró Pablo VI en la audiencia general del 17 de diciembre de 1975.
Más de cincuenta años después, León XIV deseaba que este pensamiento de confianza en Dios pudiera acompañar todavía a los católicos "en el paso del año pasado al nuevo, y luego siempre, en nuestra vida".