La invitación de León XIV para terminar el 2025

FILIPPO MONTEFORTE | FILIPPO MONTEFORTE

I.Media - publicado el 31/12/25
En su última audiencia general de 2025, el Papa León XIV invitó a los peregrinos a "hacer un honesto examen de conciencia"

Al final de este año, "estamos llamados hoy a meditar sobre lo que el Señor ha hecho por nosotros durante el año transcurrido, así como a hacer un honesto examen de conciencia, para evaluar nuestra respuesta a sus dones y pedir perdón" por los talentos no utilizados, explicó León XIV durante la audiencia general del 31 de diciembre de 2025, organizada excepcionalmente al aire libre, en la Plaza de San Pedro.

Tags:
audiencia generalconcienciapapa leon xiv
