Estos son los temas que vale la pena seguir en el Vaticano durante 2026

Entre el fin del Jubileo, la celebración de un consistorio, la perspectiva de importantes nombramientos y la publicación de su primera encíclica, se abren muchas perspectivas para el Papa León XVI en 2026. Aquí un panorama preliminar de los principales temas de este año.

El 2025 fue un año excepcional en varios sentidos, marcado por el Jubileo (un evento que suele ocurrir cada 25 años), la muerte del Papa Francisco y el comienzo de un nuevo pontificado. ¿Qué esperar para el año que comienza? Estos son temas que vale la pena seguir durante 2026 en el Vaticano

1 El fin del Jubileo

El 24 de diciembre de 2024, un anciano y frágil Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, incapaz de levantarse de su silla de ruedas. Inauguró así el Año Santo de 2025, que pretendía dedicar a la esperanza. León XIV tomó la antorcha jubilar tras su elección el 8 de mayo. El próximo 6 de enero, se convertirá en el segundo Papa en cerrar la pesada puerta de la Basílica Vaticana sin haberla abierto; la última vez se remonta al Jubileo de 1700 (Inocencio XII y Clemente XI).

2 Un primer consistorio

Tras el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, se espera que León XIV celebre un consistorio extraordinario en Roma los días 7 y 8 de enero, según información obtenida por I.MEDIA. Por primera vez desde el cónclave, el Papa reunirá a todos los cardenales. Este tipo de reunión a puerta cerrada, convocada por el Papa "cuando las necesidades particulares de la Iglesia o el estudio de asuntos de gran importancia lo aconsejan" (como especifica el Derecho Canónico), fue rara vez utilizada por Francisco durante su pontificado. Por el contrario, León XIV enfatizó repetidamente su deseo de gobernar colegialmente. Por lo tanto, este consistorio podría ofrecerle la oportunidad de definir, en consulta con los cardenales, las principales orientaciones de su pontificado.

3 Instalando a sus hombres en la Curia

Desde su elección, León XIV ha conservado a casi todos los altos funcionarios de la Curia Romana, apoyándose principalmente en el equipo heredado de Francisco, y se ha tomado su tiempo para los nombramientos.

Hasta la fecha, la única decisión importante se refiere a su sucesor al frente del Dicasterio para los Obispos, el arzobispo Filippo Iannone, pero se espera que el Papa comience a renovar su equipo de colaboradores a partir de 2026. Varios prefectos ya han superado la edad de jubilación, como los cardenales Michael Czerny (Programa para el Desarrollo Humano Integral), Marcello Semeraro (Causas de los Santos), Kurt Koch (Promoción de la Unidad Cristiana), Arthur Roche (Culto Divino) y Kevin Farrell (Laicado, Familia y Vida).

Además, el Dicasterio para los Textos Legislativos, actualmente vacante, también perderá a su secretario en abril, mientras que el cardenal Lazarus You (Clero) cumplirá 75 años en noviembre. También se podrían concebir reorganizaciones en el Dicasterio para la Comunicación, en la Secretaría de Estado o en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

4 Primera encíclica de León XIV

Desde el verano pasado, el Papa León XIV ha estado trabajando, según se informa, en su primera encíclica. Siguiendo los pasos de la Rerum novarum (1891), la encíclica de León XIII (1878-1903) que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia, se espera que este texto aborde los principales desafíos que enfrenta la humanidad contemporánea.

Entrevistado en noviembre por I.MEDIA , el cardenal Víctor Manuel Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, anunció que el documento no solo abordaría la Inteligencia Artificial, un tema de especial interés para León XIV, sino también la situación general de la sociedad. Afirmó que esperaba su publicación "pronto". Ya se ha filtrado a los medios italianos un título: Magnifica humanitas («Magnífica Humanidad»).

5 La continuación del Sínodo sobre la sinodalidad

Desde su elección, León XIV ha afirmado su intención de continuar el legado de Francisco en relación con el Sínodo sobre la Sinodalidad, el vasto proyecto global lanzado en 2021 para lograr una Iglesia católica más participativa y menos clerical.

"La sinodalidad debe convertirse en una mentalidad arraigada en los corazones, los procesos de toma de decisiones y los modos de acción", enfatizó el pasado junio. El Papa, quien participó en las dos asambleas sinodales anteriores en Roma en 2023 y 2024, ha mantenido este impulso.

El Sínodo ha entrado ahora en una fase de evaluación de su implementación, que continuará en las diócesis hasta diciembre de 2026. Sin embargo, se espera que algunos puntos se examinen en Roma este año. Para el 31 de diciembre, León XIV recibirá los informes de los grupos de trabajo sobre los temas sensibles surgidos durante el proceso sinodal.

Además, la Santa Sede seguirá de cerca la interpretación de la sinodalidad por parte de la Iglesia en Alemania, fuente de tensiones recurrentes en los últimos años.

6 Un juicio por completar

El 3 de febrero se reanudará en el Vaticano el juicio de apelación en el importante caso financiero conocido como el "edificio de Londres", tras un receso de tres meses. Entre los acusados ​​se encuentran el cardenal Angelo Becciu, exsustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, y otras ocho personas condenadas en primera instancia en diciembre de 2023 por su participación en transacciones relacionadas con inversiones controvertidas de la Secretaría de Estado durante el pontificado del Papa Francisco, incluida la adquisición de un edificio en Londres.

Desde el inicio del proceso de apelación, los abogados defensores han ejercido una presión considerable sobre el preboste, Alessandro Diddi, y algunos incluso han solicitado su recusación. Se espera que el Tribunal de Casación, compuesto por cinco cardenales y dos juristas laicos, se pronuncie sobre esta solicitud en febrero. Si Alessandro Diddi, acusado por la defensa de haber sido influenciado por un tercero durante su investigación, fuera sobreseído, se reforzarían considerablemente las alegaciones del cardenal Becciu y los demás acusados, quienes siguen proclamando su inocencia.

7 Una mudanza esperada

En los últimos días, se ha vuelto a ver a trabajadores en la azotea del Palacio Apostólico, sobre los aposentos papales. Se espera que León XIV se mude pronto, una vez finalizadas las renovaciones. Gran parte de los apartamentos ha permanecido desocupada durante doce años, ya que Francisco optó por vivir en la Domus Sanctae Marthae durante todo su pontificado.

Al ser preguntado el 9 de diciembre sobre su próxima mudanza, León XIV indicó que no se había fijado una fecha y que se sentía "cómodo" en sus actuales aposentos en el Palacio del Santo Oficio. Especificó que solo sus dos secretarios privados formarían parte de la "familia papal" y vivirían con él.

8 El juicio a Marko Rupnik

El otro juicio que se prevé que marque el año en el Vaticano es el del exjesuita Marko Rupnik. Este sacerdote y reconocido artista esloveno de mosaicos, cuyas obras adornan las paredes de las iglesias y santuarios más importantes del mundo (Lourdes, el Vaticano, Fátima, etc.), está acusado de graves abusos por parte de numerosas mujeres.