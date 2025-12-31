Aleteia
Estos son los temas que vale la pena seguir en el Vaticano durante 2026

pope-leo-xiv-canonization-mass-october-19-2025

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 31/12/25
El 2025 fue un año excepcional en varios sentidos, marcado por el Jubileo (un evento que suele ocurrir cada 25 años), la muerte del Papa Francisco y el comienzo de un nuevo pontificado. ¿Qué esperar para el año que comienza? Estos son temas que vale la pena seguir durante 2026 en el Vaticano

Entre el fin del Jubileo, la celebración de un consistorio, la perspectiva de importantes nombramientos y la publicación de su primera encíclica, se abren muchas perspectivas para el Papa León XVI en 2026. Aquí un panorama preliminar de los principales temas de este año.

Tags:
papa leon xivpontificadosanta sede
