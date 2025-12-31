Aleteia
Día Mundial de la Paz: 5 reflexiones del mensaje del Papa León

pope-leo-xiv-audience-november-26

Antoine Mekary | ALETEIA

Daniel Esparza - publicado el 31/12/25
La paz, sostiene el Papa, no se mantiene mediante el miedo, la disuasión o la retórica, sino mediante la conciencia, el coraje y la confianza reconstruida con paciencia

Cuando el Papa León XIV publicó su mensaje para la 59ª Jornada Mundial de la Paz, no ofreció una lista de control diplomática ni una abstracción espiritual. En su lugar, presentó la paz como una postura cristiana vivida: desarmada, desarmadora y urgentemente relevante en un mundo marcado por el miedo, el rearme y la guerra tecnológica.

El Día Mundial de la Paz se celebra el 1 de enero.

A continuación, presentamos cinco puntos clave de su mensaje que merecen especial atención.

1La paz no es un ideal lejano

El Papa León insiste en que la paz no es una recompensa futura ni un sueño ingenuo. Ya existe y "quiere habitar en nosotros". Lo que a menudo la bloquea no es la imposibilidad, sino el olvido. Las narrativas que equiparan el realismo con la desesperanza, argumenta, distorsionan la realidad al ignorar la gracia, la belleza y la tranquila perseverancia de los pacificadores.

2La paz cristiana debe ser desarmada

El Papa se inspira directamente en los momentos más inquietantes del Evangelio: Jesús rechazando la espada, incluso a costa de su vida. Este camino desarmado, cuestionado por los propios discípulos, sigue siendo la medida cristiana de la paz. El papa León reconoce la complicidad histórica de la Iglesia con la violencia, pero exhorta a los creyentes de hoy a dar testimonio profético de la victoria no violenta de Cristo.

3El desarme comienza desde dentro

Citando a Juan XXIII, León XIV subraya que ninguna reducción de armamento tendrá éxito sin una conversión interior. El miedo, el resentimiento y la dominación alimentan la carrera armamentística mucho antes de que se fabriquen las armas. El desarme del corazón y la mente, argumenta, no es una espiritualidad sentimental, sino una necesidad práctica para una paz duradera entre las naciones.

4La tecnología pone a prueba la responsabilidad moral

Una de las secciones más llamativas aborda la guerra moderna, en particular el uso de la inteligencia artificial. Delegar las decisiones de vida o muerte a las máquinas, advierte el Papa, representa una ruptura con el humanismo mismo. El peligro no es solo la escalada tecnológica, sino también la evasión moral: la tentación de ocultar la responsabilidad detrás de los algoritmos.

5La fragilidad es el poder oculto de la paz

Desde el pesebre de Belén hasta la vulnerabilidad de los niños de hoy, el papa León vuelve repetidamente a la fragilidad como una fuerza que desarma la violencia. Dios entra en la historia indefenso, revelando que el verdadero poder protege en lugar de dominar. Recordar nuestra propia fragilidad, sugiere, restaura la claridad sobre lo que da vida y lo que la destruye.

En conjunto, el mensaje del papa León XIV para la Jornada Mundial de la Paz no es ni pesimista ni ingenuo, sino urgente y exigente. La paz, argumenta, no se mantiene mediante el miedo, la disuasión o la retórica, sino mediante la conciencia, el coraje y la confianza reconstruida con paciencia. En un mundo fracturado, esa puede ser la propuesta más realista de todas.

jornada mundialpapa leon xivpaz
