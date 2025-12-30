Una paz desarmada para un mundo herido: el llamado urgente del Papa León XIV al comenzar el año

Durante su pontificado, León XIV ha hablado de la paz como una exigencia moral que brota del corazón mismo del Evangelio. Su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz lo deja en claro

Han pasado apenas siete meses desde la elección de León XIV como sucesor de Pedro y su pontificado ya deja entrever claramente un eje central: la paz como urgencia espiritual, moral y social. No es un tema añadido a su misión, sino que es una lectura constante en sus gestos, pronunciamientos y discursos.

León XIV inició su ministerio en una transición compleja para la Iglesia y para el mundo: guerras abiertas en distintos continentes, polarización política, crisis migratorias, heridas sociales profundas y una humanidad cansada de promesas incumplidas. En ese escenario, no ha elegido el estruendo ni el enfrentamiento, sino una voz firme, evangélica y persistentemente orientada a la reconciliación.

Lejos de minimizar esta realidad, el Papa la ha nombrado con claridad, recordando que la paz no es ingenuidad ni debilidad, sino exigencia moral que brota del corazón mismo del Evangelio. En continuidad con el Papa Francisco, León XIV ha insistido que no hay verdadera seguridad fundada en el miedo, ni justicia construida desde la exclusión.

“La paz esté con ustedes”: más que un saludo

El eje de su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz lo deja claro desde el título: “La paz esté con todos ustedes: hacia una paz desarmada y desarmante”.

León XIV retoma el saludo del Cristo resucitado: “La paz esté con ustedes”, no como una fórmula piadosa, sino como una palabra que transforma la realidad. Para él, la paz cristiana no se sostiene en la acumulación de armas, ni nace de la disuasión ni del equilibrio del miedo, sino que brota de corazones desarmados, capaces de diálogo, justicia y misericordia.

En su mensaje, el Papa denuncia con fuerza la lógica contemporánea que confía más en el poder militar que en la dignidad humana, y advierte que la carrera armamentista, incluida la nuclear y tecnológica, no genera paz, sino una espiral de temor permanente.

Una paz que empieza por dentro

Uno de los rasgos pastorales muy marcados en el Papa León XIV es su insistencia en que la paz no se construye solo en los tratados internacionales, sino en la conversión del corazón y una voluntad firme y personal, sobre todo de quienes tienen en sus manos los destinos de los pueblos.

El Papa recuerda que la violencia que vemos en el mundo tiene raíces más profundas: El miedo al otro, el resentimiento acumulado, la incapacidad de perdonar, la pérdida del sentido de fraternidad.

Por eso habla de una paz “desarmante”, capaz de desmontar prejuicios, desactivar odios y transformar relaciones. Sin este trabajo interior, advierte, cualquier proyecto de paz queda reducido a una ilusión frágil.

La paz se cultiva y protege en la vida cotidiana

En estos meses y, especialmente en este inicio del año, el Papa conecta directamente con realidades muy concretas: Los migrantes, a quienes recuerda como víctimas de un mundo que levanta muros en lugar de tender puentes. Las poblaciones civiles atrapadas en guerras, especialmente niños y familias. Las sociedades polarizadas, donde la violencia verbal y simbólica prepara el terreno para la violencia real.

Su mensaje es claro: no puede haber paz donde se niega la dignidad humana, ni estabilidad duradera donde no existe el acceso a la justicia; donde se sacrifica la vida de los más vulnerables en nombre de intereses económicos o geopolíticos.

“La paz existe; quiere habitar dentro de nosotros. La tarea no es crearla, sino acogerla y permitir que nos desarme”.

León XIV no propone una paz abstracta ni ingenua. Al contrario, insiste en que la paz cristiana es exigente, porque pide renunciar a la lógica de que el otro es enemigo, apostar por el diálogo incluso cuando parece inútil, colocar la justicia y el bien común por encima del beneficio inmediato y creer que el amor tiene más fuerza que la violencia, incluso cuando los hechos parecen negarlo.

“Cuando la paz no es una realidad vivida, cultivada y protegida, entonces la agresión se extiende en la vida doméstica y pública”.

Una paz que no es utopía

Apenas siete meses bastan para intuir el rumbo de León XIV: un Papa que no huye de los conflictos del mundo, pero que se niega a responderles con la misma lógica que los genera. Su llamado constante a la paz no es un estribillo repetido, sino una brújula espiritual para la Iglesia y para la humanidad.