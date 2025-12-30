Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Manifestar el futuro: una ilusión peligrosa para este Año Nuevo

escritura

Oksana Klymenko | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Karen Hutch - publicado el 30/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
¿Qué ocurre cuando creemos que podemos controlar el futuro solo con palabras o pensamientos? Esta es la tendencia en redes sociales para manifestar el año nuevo

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

No es de sorprender que cada que un año está por concluir, las personas comienzan a prepararse para recibir el siguiente. Surgen nuevas tendencias que nos hacen caer en la superstición, como la que actualmente es tendencia: manifestar y decretar para tener un año lleno de éxito, dinero, fama y abundancia. 

Y aunque estas prácticas son disfrazadas de buenas intenciones, ciertamente nos causan el efecto contrario a nivel emocional, psicológico y práctico. Desde años anteriores, comenzó a popularizarse la creación de un visión board, donde colocas todos los aspectos que quieres realizar el siguiente año. Sin embargo, esto también suele caer en la superstición sino se hace correctamente.

¿Manifestar para tener la vida que anhelas?

propósitos de año nuevo
Harbucks | Shutterstock

Manifestar y decretar suelen entenderse como la idea de que, mediante pensamientos, palabras o visualizaciones, podemos atraer exactamente lo que deseamos a nuestra vida. Estas prácticas provienen de corrientes espirituales y motivacionales que hoy se difunden masivamente.

La ilusión de querer controlar el futuro

Uno de los mayores peligros de decretar la vida del próximo año es la ilusión de control total. Creer que podemos decidir de antemano cómo será nuestra experiencia ignora una verdad básica: la vida está atravesada por la incertidumbre.

Cuando caemos en la trama de creer que "si lo decretó va a pasar", nos enfrentamos tarde o temprano a la frustración de una realidad que no siempre responde a nuestros planes. 

¿Qué puedo hacer para no caer en dichas trampas?

Encontrar un equilibrio sano entre las metas que queremos alcanzar el próximo año y alcanzarlas, implica un esfuerzo diario, por lo que, principalmente es necesario ser realistas y hacer un balance para identificar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En lugar de decretar cómo debe ser nuestra vida, podemos adoptar una postura más realista y compasiva:

1Plantear objetivos flexibles

Evalúa qué hábitos quieres implementar este año que viene y cómo puedes lograrlos. Recuerda que estos objetivos deben ser claros y sobre todo realistas, no te satures de una gran lista de propósitos, pues lo único que pasará es que tu cerebro se saturará y no podrá cumplir todos a la vez. 

2Aceptar que no todo está bajo nuestro control

decretar y manifestar
Miljan Zivkovic | Shutterstock

Recuerda que no podemos tener el control de ciertas circunstancias. Uno de los efectos que ocasionan las actividades como decretar y manifestar es que, cuando no se cumplen nos culpamos a nosotros mismos o bien, nos llenamos de ansiedad y estrés. 

3Haz propósitos de la mano de Dios

Muchas veces dejamos fuera a Dios de nuestros planes, sueños y metas, por lo que este puede ser un buen inicio de partida para crear propósitos que estén siempre a la luz de la fe y encaminados a Dios. 

El Padre Pío dijo: "Señor, mi pasado lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia".  

Como ves no se trata de predecir el futuro, sino de prepararnos para afrontarlo con mayor conciencia, responsabilidad y los ojos puestos en Cristo. 

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
año nuevobalancepropósitos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día