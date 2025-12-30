La colosal escultura que rinde homenaje a la Virgen de la Paz en Venezuela

Aleteia explora una obra descomunal de Sudamérica que fue celebrada con cariño por el Papa san Juan Pablo II. Y la extraordinaria coincidencia que une al santo venezolano, el Dr. José Gregorio Hernández, con la preciosa advocación de la Virgen de la Paz

La escultura de la Virgen de la Paz está ubicada en Trujillo, tierra del Dr. José Gregorio Hernández, el santo venezolano conocido con cariño como el “Médico de los pobres”, quien nació en una región de ese estado llamada Isnotú. Desde 1568, Nuestra Señora de la Paz es patrona de esa entidad, y recibió un saludo especial del Papa Juan Pablo II durante su visita a la nación sudamericana.

Hoy en Aleteia daremos una mirada a esta asombrosa escultura mariana, una de las más altas del mundo; así como a las sorprendentes cifras y los curiosísimos datos en torno al monumento que alimenta una profunda devoción a la Madre de Dios.

Vistosa y llamativa, la pieza eleva su mirada al firmamento tras erigirse como una proeza de la ingeniería y el arte de los años 80. Está dedicada a la paz y su altura es mayor a la del Cristo Redentor de Brasil y a la de la Estatua de La Libertad de Estados Unidos.

Asombrosos números del Monumento a la Paz

Aunque recientemente rebasada en algunas cifras, el monumento sigue presumiendo de dimensiones récord. Mide 46,72 metros de alto, lo que la ubica en el top 3 de estatuas marianas del planeta.

El monumento se encuentra a una altitud de 1640 metros sobre el nivel del mar en la Peña de la Virgen. Y es hoy la escultura habitable más elevada de toda América.

Peso y estructura: su construcción total tomó 18 meses. Fue elaborada a partir de un esqueleto de acero vaciado en concreto armado que supera las 1.200 toneladas de peso. 8 de ellas corresponden tan solo a la cabeza de la imagen.

Autores: es el diseño del escultor Manuel de la Fuente, artista originario de Cádiz, España, quien desarrolló una prolífica y respetada carrera en Venezuela. Mientras que el ingeniero civil Rosendo Camargo “proyectó y calculó el Monumento”. (Academia de Mérida, Venezuela)

Tuvo la colaboración directa de un sacerdote, el padre Juan Francisco Hernández, quien era profundamente devoto de la Virgen de La Paz. Según registros de la época, le pidió apoyo mariano a la gobernadora al “resaltar la simbología identitaria de la patrona”.

Inauguración: la obra fue inaugurada el 21 de diciembre de 1983 por el presidente Luis Herrera Campins, un mandatario de formación cristiana cuya esposa, Betty Urdaneta, era trujillana; es decir, originaria de esa región.

Tiene 5 miradores: el Monumento a la Paz es famoso por sus miradores internos que brindan espectaculares vistas panorámicas hacia la Sierra Nevada de Mérida y hacia el Lago de Maracaibo, que se puede observar en días despejados.

Vínculo con san José Gregorio Hernández

Aunque el monumento se construyó décadas después de la muerte del Dr. José Gregorio Hernández (1864-1919), existen entre él y la Virgen de la Paz los más curiosos vínculos espirituales y culturales.

Identidad Trujillana: ambos son dos pilares de la identidad del estado Trujillo. Tanto, que se propuso en fechas recientes que la Virgen de la Paz y José Gregorio sean declarados “dos grandes tesoros” para guiar el desarrollo espiritual de la entidad.

Activismo por la paz: el científico venezolano le ofreció su vida a Dios por el fin de la Primera Guerra Mundial. El hecho histórico está documentado en el proceso de beatificación y canonización (la Positio).

El Dr. Miguel Yáber, un reconocido biógrafo suyo, detalla en el libro “José Gregorio Hernández” (1958/2004) que el santo sudamericano hizo este voto solemne “angustiado por el sufrimiento humano en Europa”, donde estudió y vivió durante años.

El 28 de junio de 1919, al enterarse de la Firma del Tratado de Versalles en Francia con el que se sentaron las bases para la paz, el médico le dijo a su hermana Isolina: “¡Se ha firmado la paz! ¡Qué alegría! ¡Qué agradecido estoy con Dios!”.

La muerte del Doctor José Gregorio ocurrió horas después, el 29 de junio de 1919 en Caracas. Técnicamente, el primer día de “paz oficial” tras el conflicto. Por eso, muchos fieles consideran que fue una señal de que Dios había aceptado su sacrificio.

Vínculo con el Papa san Juan Pablo II

Tras su inauguración, el Papa Juan Pablo II envió un mensaje en el cual menciona que el monumento no solo es una obra de arte, sino un recordatorio para quienes desean ver “manos sin armas y espíritus reconciliados”.

El Vaticano se mantuvo atento a la construcción del descomunal homenaje mariano. Y el Papa Juan Pablo II visitó Venezuela en enero y febrero de 1985 como parte de un viaje apostólico que le condujo también a Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago.

“Es la Virgen María la que nos invita a ver la historia como una aventura de amor en la que Dios mantiene sus promesas y triunfa con su fidelidad”, dijo un lunes 28 de enero el Santo Padre en su saludo a sacerdotes y religiosos desde Caracas. (Juan Pablo II, Venezuela, 1985).

Una historia, agregó, “en la que Dios nos pide, como le pidió a la Virgen, ser aliados, colaboradores suyos, para poder realizar su designio de salvación de generación en generación. Ello exige que respondamos a Dios, como María, con un «Fiat» irrevocable y total”.

La Virgen María es Reina de la Paz

El título Reina de la Paz “ofrece una visión teocéntrica y muy rica de la paz, que no significa solamente la ausencia de guerra sino que tiene un sentido espiritual, familiar y social”. Implica una invitación a “confiarse a Dios a través de una plena confianza en María, para ser instrumentos de paz en el mundo”. (Vaticano, Doctrina de la Fe, 2024).

Dos papas y dos épocas de la historia muestran un vínculo conmovedor en torno a la Reina de la Paz. Durante su visita apostólica a Venezuela en 1985, el Papa Juan Pablo II bendijo a la nación y recordó la importancia de los símbolos que, como este monumento, invitan a la reconciliación.

Mientras que nuestro actual Papa, León XIV, quien cumplió labor misionera en la región andina antes de su pontificado, ha resaltado este mismo mensaje de paz al canonizar al “Médico de los Pobres” en octubre de este año.

Datos curiosos de la imagen mariana

El Monumento a la Paz recibió la bendición litúrgica de monseñor José Alí Lebrún Moratinos. Literalmente, el arzobispo acababa de ser creado cardenal por el Papa Juan Pablo II, el 2 de febrero de 1983.

Su dedicación religiosa contó con la presencia del embajador de Venezuela ante la Santa Sede, Luciano Noguera Mora, e incluyó un mensaje televisivo del Papa que se difundió ampliamente entre toda la comunidad.

La estatua muestra a la Virgen María con una túnica azul. Sostiene con su mano derecha a una paloma, lo que simboliza el encargo de la presidencia de la República de Venezuela, de “clamar por la paz de la tierra”.