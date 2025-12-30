Incluye a Dios en tus propósitos para el Año Nuevo 2026

Pensamos en todo porque comienza el Año Nuevo 2026, pero ¿y si en esta ocasión incluimos a Dios en nuestros planes? ¡Anímate a hacer un cambio real en tu vida!

Por gracia de Dios, llegamos a la meta del año 2025 y estamos a punto de comenzar uno nuevo. "El 2026 pinta bien", pensamos. Y hacemos planes para transformar nuestra vida en algún punto que consideramos que hemos aplazado. Ojalá también contemplemos incluir al Señor entre ellos.

Un cambio auténtico

No es de extrañar que, previamente a la fiesta de Año Nuevo, decidamos implementar algún cambio en nuestra vida. Llega a la mente todo lo que hemos ido aplazando, desde bajar de peso, quitarnos algún mal hábito, hacer ejercicio, aprender un idioma, estudiar algo, ahorrar más, conocer un país nuevo, ir más seguido al médico; en fin, que si nos ponemos creativos sacaremos infinidad de ideas que se han quedado en el camino a lo largo de los meses.

Y no es que esté mal hacer planes, todo lo contrario. En la vida hay que tener orden y cultivar nuestros talentos, además es completamente lícito trabajar para alcanzar nuestros sueños. Dios no se opone a ello. Lo único que echaría por tierra la bondad de nuestros deseos sería que, para conseguirlos, cometiéramos injusticias en contra de nuestros semejantes. Por lo demás, nada hay que impida su cumplimiento.

Sin embargo, es necesario que aterricemos en la realidad y comencemos a construir un cambio auténtico en nuestra manera de vivir y pensar a futuro - que no sabemos qué tan lejano sea, pero llegará sin que podamos remediarlo -. Esa reflexión nos conducirá al final de este peregrinar en donde veremos a Dios y nos preguntará sobre lo que hicimos o dejamos de hacer en la vida.

¿Qué le responderemos? ¿Nos encontrará preparados? Por eso es de suma importancia que entre los planes de Año Nuevo incluyamos a Dios.

Decídete a vivir de la mano de Cristo

A veces no es necesario ahondar tanto. El pecado o defecto más notorio salen a flote a diario. ¿Por qué no comenzar con combatirlos? Y la manera más eficaz será con la Confesión frecuente y la Eucaristía dominical, por supuesto, pero también algunos días entre semana. Ese sería un excelente propósito de Año Nuevo.

Así como nos proponemos ser constantes en lo material, pidamos a Dios la perseverancia necesaria para deshacernos de lo que nos separa de Él y comencemos a caminar de la mano de Cristo. Nada será más provechoso y productivo que trabajar en nuestra alma para prepararnos a la vida eterna.

Y de paso, mejorará nuestra relación con nuestros seres queridos y personas con quienes tenemos contacto a diario. Dejar de ser una piedra en el zapato de los demás y pensar más en ellos que en nosotros también conformarán un buen proyecto de vida.

No dejemos pasar la oportunidad de comenzar bien el año y dejemos que sea Dios quien conduzca la barca para que, al llegar a puerto en diciembre, estemos más llenos de su gracia y listos para participar de la gloria que nos tiene preparada en el cielo, así se cumplirá lo que dice el Catecismo de la Iglesia católica: