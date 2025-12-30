Inaugurado por Francisco, clausurado por León XIV: un jubileo excepcional llega a su epílogo

El gran jubileo del año 2025 está llegando a su fin. La Puerta Santa de la basílica de San Pedro se cerrará el 6 de enero y permanecerá sellada durante siete años. Rico en acontecimientos e imprevistos, este jubileo de la Esperanza fue inaugurado por un papa y será clausurado por otro. Crónica de este Año Santo que ha conmocionado a la Ciudad Eterna

Roma se preparó frenéticamente durante los últimos años para acoger a los 30 millones de peregrinos estimados para el gran jubileo: la ciudad se cubrió de obras, andamios, vallas, grúas, excavadoras y máquinas perforadoras… y numerosas plazas y monumentos históricos han sido renovados, reservando amplios espacios para los peatones y reestructurando las redes viarias. Se prometieron servicios de autobús adicionales y las residencias hoteleras fueron tomadas por asalto, para gran alegría de la industria turística, que se ha recuperado bien, cinco años después de la crisis del Covid.

Del mismo modo, los alrededores del Vaticano se han transformado: más que un simple lavado de cara, el jubileo ha dejado una huella visible en el centro de Roma. Es imposible recorrer las calles sin toparse con la tienda de productos derivados con el logotipo del jubileo, sin haberse visto bloqueado en algún momento por el "pasillo" de la via della Conciliazione reservado a los grupos de peregrinos. Con su despliegue de filas de voluntarios —más de 50 000 miembros de la protección civil—, el año santo se ha convertido en el pulso del barrio de San Pedro.

Toda la Iglesia católica también se ha preparado para este momento, bajo la dirección del Papa Francisco. Este ha elegido el tema de la Esperanza, ha proclamado la Bula de convocación y ha aprobado el programa elaborado por el Dicasterio para la Evangelización, que incluye numerosas audiencias "jubilares" los sábados. Dejando su huella muy personal en este jubileo, el pontífice de las periferias decidió además abrir una Puerta Santa en la prisión de Rebibbia, al este de Roma.

Cuando se inauguró la Puerta Santa de San Pedro, la más simbólica de todas, el 24 de diciembre de 2024, se esperaban doce meses de citas continuas en las que resonará la voz del incansable argentino, acostumbrado a las improvisaciones y a los gestos espectaculares. Pero fue todo lo contrario. Apenas comenzado el año, el papa, de 88 años y propenso a las afecciones respiratorias, se disculpó: una bronquitis le impediá leer él mismo sus discursos y meditaciones. En su silla de ruedas, el hombre de blanco dió muestras de gran fatiga y aplazó algunas citas.

Las semanas pasaron... hasta el 14 de febrero, cuando el Vaticano anunció, sin rodeos, que el Papa estaba hospitalizado en el Gemelli. El jubileo sufre un duro golpe: durante los 38 días que Francisco pasó en el hospital, en los que los comunicados médicos revelaron una neumonía y graves crisis respiratorias, los actos jubilares se redujeron. Algunos grupos cancelaron su visita. En pleno invierno, una sombra se instaló sobre el año santo y su desarrollo parecía haberse detenido. Porque si bien el paso por la Puerta Santa es el principal objetivo del peregrino, el atractivo de Roma reside también en la presencia del Sucesor de Pedro.

Cuando Francisco salió del hospital el 23 de marzo, muy debilitado y aún con respirador, no era para retomar la presidencia de las celebraciones, sino para continuar su convalecencia. En general, el pueblo de Dios se vio obligado a continuar su jubileo en una atmósfera con acentos irreales, sin el Papa, encerrado en su residencia. En este contexto incierto, los peregrinos que habían reservado su paso por la Puerta Santa durante la Semana Santa vivieron fortuitamente un momento decisivo el 21 de abril: la muerte de Francisco, que provocó una ola de sorpresa. Entre ellos, miles de adolescentes, reunidos para su jubileo, se encontraron inesperadamente asistiendo a la histórica secuencia del entierro del papa número 266.

El jubileo y la vacante de la Sede Apostólica se superponen y se trastornan en estas horas intensas para la Iglesia católica. Peregrinos, turistas, curiosos y romanos se mezclaron en la plaza de San Pedro para esperar el "humo blanco" del cónclave y vitorear con entusiasmo el "Habemus Papam" el 8 de mayo. Aparecido en la logia de San Pedro y proclamando la paz, el nuevo Papa León XIV tomó el relevo del jubileo legado por su predecesor y por la tradición multisecular.

Menos de tres meses después de su elección, el pontífice peruano-estadounidense presidió el punto culminante del Jubileo, la reunión de jóvenes en Roma. Durante esta semana con aires de JMJ, la capacidad organizativa de Roma se puso a prueba: la logística falló y miles de jóvenes se quedaron sin alojamiento. Aquí, como en otros eventos del año, algunas voces criticaron también el tono demasiado italiano y poco internacional de las iniciativas.

Pero nada alteró el dinamismo del Jubileo: en otoño, la plaza de San Pedro se llenó de gente y las colas para entrar en la basílica eran largas. Esto lleva a Mons. Rino Fisichella, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, a afirmar a finales de año: "Hemos tenido picos increíbles, aumentos, cifras…". En el canal de televisión Rai1, el organizador del Año Santo informó de que los peregrinos ya superaban los 32 millones.

Para el arzobispo italiano, este éxito digital demuestra "con extrema claridad" que, en un mundo cada vez más secularizado, "conservamos un profundo sentido de la búsqueda de Dios y de la espiritualidad". "Cuanto más aumenta la tecnología en nuestra vida, más sentimos la nostalgia de los momentos de espiritualidad verdadera y auténtica", afirma. Por su parte, el papa León XIV afirmó en Navidad que los frutos del jubileo permanecerán: "Las puertas santas se cerrarán, pero Cristo, nuestra esperanza, permanecerá siempre con nosotros".