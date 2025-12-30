Aleteia
Conocemos el título de la primera encíclica de León XIV

I.Media - Hortense Leger - publicado el 30/12/25
<em>Desde octubre circulan rumores de que León XIV se prepara para publicar su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas. Se espera que aborde la dignidad humana en la era de la Inteligencia Artificial y las transformaciones sociales contemporáneas: un eco apenas velado de la Rerum novarum del Papa León XIII, publicada en 1891</em>

Una publicación muy esperada. Desde el verano de 2025, el Papa León XIV habría estado trabajando en su primera encíclica. ¿Su título? Magnifica Humanitas ("Magnífica Humanidad"), un texto que seguiría los pasos de Rerum novarum, la encíclica del Papa León XIII  (1878-1903) que sentó las bases de la Doctrina Social de la Iglesia. Al ser interrogado en noviembre de 2025, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, anunció que el documento no solo abordaría la Inteligencia Artificial, un tema de especial interés para León XIV, "sino también la situación general de la sociedad". El Cardenal declaró que esperaba que el documento se publicara "pronto".

Tags:
dignidad humanaenciclicapapa leon xiv
