Conocemos el título de la primera encíclica de León XIV

Una publicación muy esperada. Desde el verano de 2025, el Papa León XIV habría estado trabajando en su primera encíclica. ¿Su título? Magnifica Humanitas ("Magnífica Humanidad"), un texto que seguiría los pasos de Rerum novarum, la encíclica del Papa León XIII (1878-1903) que sentó las bases de la Doctrina Social de la Iglesia. Al ser interrogado en noviembre de 2025, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, anunció que el documento no solo abordaría la Inteligencia Artificial, un tema de especial interés para León XIV, "sino también la situación general de la sociedad". El Cardenal declaró que esperaba que el documento se publicara "pronto".

Dignidad humana

El probable título de esta encíclica, que podría traducirse como "Magnífica Humanidad", evoca innegablemente la noción de dignidad humana, que sigue siendo "magnífica" incluso cuando la tecnología tiende a amenazarla o menoscabarla. Para comprenderla se requiere una clave de interpretación: el nombre elegido por el actual Papa, "León XIV". Esta es una referencia directa a León XIII, papa de finales del siglo XIX. Su pontificado estuvo particularmente marcado por la publicación de la encíclica Rerum Novarum.

Este documento resonó con fuerza cuando se publicó en 1891, al abordar un tema particularmente candente de la época: la cuestión laboral. León XIII describió un mundo transformado por "un progreso notable en las artes y nuevos métodos industriales", caracterizado por la concentración de la riqueza, la pobreza generalizada y los monopolios. Expuso principios para reconciliar el conflicto entre el capital y el trabajo: el derecho a la propiedad como principio natural, un salario justo, el descanso en los días festivos, la protección de los más vulnerables, etc.

Este conflicto resuena de forma diferente más de un siglo después. Hoy, la fuerza humana y el poder de las máquinas chocan en el corazón mismo del trabajo. Este es un tema que el Papa ha abordado regularmente desde el comienzo de su pontificado.

"Una cierta pérdida [...] del sentido de humanidad"

En la segunda Conferencia sobre Inteligencia Artificial (IA), Ética y Gobierno Corporativo, celebrada el 20 de junio de 2025, el Papa León XIV envió un mensaje a líderes de la industria, legisladores e investigadores internacionales. En él, expresó su preocupación por el impacto de la IA en el desarrollo neurológico de los jóvenes. Si bien reconoció el "extraordinario potencial" de este "producto excepcional del ingenio humano", también expresó su preocupación por las consecuencias de la IA en el "desarrollo intelectual y neurológico" de niños y jóvenes.

"Nuestra juventud debe ser apoyada, no obstaculizada, en su camino hacia la madurez y la verdadera responsabilidad", enfatizó.

"Debemos preservar la dignidad inviolable de todo ser humano"

En términos más generales, desde el inicio de su pontificado, León XIV ha coincidido con su predecesor, el Papa Francisco, al diagnosticar "cierta pérdida [...] del sentido de humanidad" en las sociedades. Al enfatizar que la IA es "ante todo una herramienta", le preocupa "su mal uso con fines egoístas, en detrimento de otros o, peor aún, para incitar al conflicto y la agresión". León XIV llama a "reconocer y respetar lo propiamente humano". El criterio ético supremo, según el Papa, debe ser "preservar la dignidad inviolable de todo ser humano y respetar las riquezas culturales y espirituales, así como la diversidad de los pueblos del mundo".