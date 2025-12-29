España, México, Colombia… los probables viajes de León XIV en 2026

Elegido hace siete meses, León XIV ya ha realizado un viaje internacional a Turquía y Líbano, y ha manifestado su deseo de emprender otros viajes por el mundo. ¿Visitará próximamente estos países tan queridos por los lectores de Aleteia?

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2025

Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haz una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el tuyo.

Deseo donar en 3 clics

1 Francia:

Desde su elección, León XIV, que tiene orígenes franceses lejanos, ha mostrado un gran interés por la Iglesia católica francesa, reuniéndose con catecúmenos, diversos grupos de representantes electos y enviando varias cartas a los sacerdotes y católicos del país. Recientemente, reveló que uno de sus libros favoritos era La práctica de la presencia de Dios, escrito por un francés, el hermano Laurent de la Resurrección. Según fuentes vaticanas, podría visitar París y Lourdes a partir de 2026, pero la Santa Sede aún no ha confirmado oficialmente nada.

2 Perú:

El propio Pontífice ha confirmado un proyecto de viaje a Perú. "Creo que Perú también me recibiría con agrado", comentó León XIV ante los periodistas, en el avión que lo traía de vuelta del Líbano. Tal viaje podría realizarse en "2026 o 2027", estimó. El Papa también destacó que, si fuera a Perú, podría visitar "muchos países vecinos".

3 Argentina:

Según algunas fuentes, Perú podría ser visitado durante una gira por Sudamérica que también incluiría Argentina y Uruguay. El Papa estadounidense es muy esperado en el país natal de su predecesor, que nunca regresó a su tierra durante los doce años de su pontificado. Ya ha recibido invitaciones oficiales de los obispos locales y del presidente Javier Milei.

4 Brasil:

Los obispos brasileños habían previsto un viaje de León XIV en 2025, con motivo de la COP30, pero el pontífice no pudo responder positivamente a esta invitación. Desde entonces, ya no se ha vuelto a mencionar la posibilidad de un viaje, aunque la gira por Sudamérica que desea realizar León XIV podría muy bien incluir una parada en el sur del país, tal y como preveía un proyecto de viaje de Francisco al final de su pontificado.

5 España:

En las últimas semanas, varios medios de comunicación españoles han mencionado la posibilidad de un viaje papal a España en junio. Se barajan varios destinos, entre ellos una parada en Barcelona el 10 de junio para conmemorar el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, arquitecto de la Sagrada Familia. Se mencionan muchas otras ciudades como posibles destinos, como Madrid, Valencia, Santiago de Compostela, Alba de Tormes y Segovia (donde descansan Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz), Salamanca, Alcalá de Henares, Toledo o Valladolid.

6 México:

El pasado mes de noviembre, León XIV confió su intención de visitar el santuario de Guadalupe, en México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo le llamó el pasado 12 de diciembre para hacerle una invitación oficial, tal y como anunció en X, pero aún no se ha fijado ninguna fecha. "Estaría encantado de viajar, el problema es compaginarlo con otros compromisos", explicó el Papa a los medios de comunicación.

México recibió la visita del Papa Francisco en 2016, de Benedicto XIV en 2012 y de Juan Pablo II en cinco ocasiones: 1979, 1990, 1993, 1999 y 2000.

7 Colombia:

El Papa León XIV no ha mencionado ningún viaje a Colombia, pero el país limita con Perú, donde tiene previsto viajar próximamente y en torno al cual, según sus propias palabras, podría visitar "muchos países vecinos". En previsión de ello, las autoridades políticas y religiosas del país ya han enviado una invitación oficial.

8 Portugal:

Poco después de su elección, León XIV expresó su deseo de visitar Fátima y fue invitado por los obispos del país. El 18 de noviembre reiteró su deseo, sin que por el momento se haya hecho ningún anuncio oficial. Según la prensa local, podría esperar al 110.º aniversario de las apariciones, que se celebrará el 24 de julio de 2027. La última visita papal se remonta a la de Francisco en 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud.

9 Estados Unidos:

León XIV ha expresado su deseo de regresar a su país natal, y el vicepresidente J.D. Vance le ha enviado una invitación oficial. Sin embargo, ha dado a entender que dicho viaje no es una prioridad. La influencia del presidente Donald Trump y las tensiones sociales en Estados Unidos podrían influir en la organización de este viaje.

10 Polonia: