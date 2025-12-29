Aleteia
El próximo jubileo será en 2033, con el tema de la Redención

Pope Francis opens the Holy Door at St Peter's basilica to mark the start of the Jubilee Year of Mercy, on December 8, 2015 in Vatican.

VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images

Mónica Muñoz - publicado el 29/12/25
El Jubileo extraordinario del 2033 se celebrará con motivo del aniversario 2000 de la Redención; y, aunque parece lejano, ya iniciaron los preparativos

Está concluyendo el Jubileo de la esperanza, año inaugurado por el Papa Francisco y que será clausurado por el Papa León XIV el próximo 6 de enero, con el cierre de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro. Cada 25 años se celebra un año jubilar ordinario; pero en el 2033, la Iglesia católica tendrá el jubileo extraordinario de la Redención.

Dos mil años de la obra de la Redención

Aunque parezca aún lejano, los preparativos para el jubileo extraordinario ya se están llevando a cabo. Ya está abierto el sitio oficial en el que conoceremos las novedades conforme avance el tiempo, pero entendemos que será de "relevancia excepcional para la comunidad cristiana y el mundo entero".

Y ¿cuál es el motivo? pues que se cumplen dos mil años de la Redención, poniendo de relieve la "pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el fundamento de la fe cristiana". El sitio agrega que:

"Será un Jubileo único, caracterizado por profundas celebraciones espirituales y un compromiso renovado con los valores de paz, reconciliación y solidaridad".

Señala, además que

"Este momento único invita a los fieles a reflexionar sobre el sacrificio de Jesucristo y el profundo significado de su resurrección. Es un llamado a renovar su camino espiritual, practicando los valores cristianos en la vida diaria".

Puerta Santa de san Juan de Letrán
Mónica Muñoz

Año santo, puerta santa e indulgencia plenaria

Nuevamente, millones de peregrinos tendrán la oportunidad de participar en este Año Santo para obtener la indulgencia plenaria "mediante la oración, la participación en los sacramentos y las obras de misericordia". Se espera que aprovechen la ocasión "para acercarse a Dios y promover el diálogo interreligioso y la comprensión mutua".

Y como está ocurriendo aún en este jubileo, durante el que se llevará a cabo dentro ocho años, aproximadamente, "las celebraciones incluirán momentos de oración, catequesis y encuentros de reflexión. Además, se organizarán eventos culturales, conciertos y exposiciones para destacar la conexión entre fe y arte".

Oremos desde ahora para que Dios derrame sus gracias abundantes sobre todos los que participen en el Jubileo de la Redención, ya sea en Roma o en cualquier rincón del mundo.

Tags:
iglesia catolicajubileosalvacion
